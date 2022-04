LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, les notes de la presse anglophone

C'est enfin le bout du tunnel pour tous les fans de briques et de jeux vidéo qui attendaient la sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Le titre a été repoussé de longs mois, mais il arrivera enfin demain sur ordinateurs et consoles. En attendant, la presse anglophone livre son verdict.

Si vous aimez LEGO et Star Wars, sans surprise, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un incontournable. Les testeurs soulignent le contenu monstrueux repris des neuf films, les niveaux riches en détails, l'humour et le doublage à la hauteur et la coopération vraiment fun. Du côté des points négatifs, certaines rédactions ont subi de petits problèmes de performances et le rythme n'est pas parfait, surtout lors de la prélogie.

La date de sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est fixée au 5 avril 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, vous pouvez l'acheter à 44,99 € chez Gamesplanet.