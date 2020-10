Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Yoda et le Temple des Ténèbres dans un trailer inédit

Les fans de Star Wars et possesseurs de casques Oculus ont un projet intéressant dans le viseur pour la fin d'année. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge nous fera voyager à travers l'espace et le temps à travers les histoires de Seezelslak, un barman de la cantine de l'Avant-poste Black Spire de Batuu qui en connait un rayon sur les légendes de la Bordure Extérieure de la galaxie.

L'une des plus intéressantes portera sur la Padawan Ady Sun'Zee, que nous incarnerons alors qu'elle est formée par nul autre que Yoda, le maître Jedi. Une bande-annonce dédiée à cette épopée à la première personne nous apprend qu'elle va notamment devoir faire face aux dangers qui se terrent dans le Temple des Ténèbres, qui vont réveiller les plus sombres desseins qu'elle cache en elle. Pour rappel, cette histoire et les autres seront doublées par des comédiens de renom, dont certains acteurs fortement liés à la saga.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge sera disponible le 19 novembre sur les casques Oculus, mais sa seconde partie ne sera vendue qu'en 2021. Si le titre vous intéresse, l'Oculus Quest 2 est proposé à partir de 349,99 € sur Amazon.fr.