Starcraft bientôt de retour grâce à un géant sud-coréen ?

Au placard depuis 10 ans et la sortie de l'extension Legacy of the Void, la franchise StarCraft pourrait enfin faire son grand retour, mais pas grâce à Blizzard. Le studio américain, désormais propriété de Microsoft, était en négociation avec plusieurs studios sud-coréens afin de développer du contenu issu de la licence StarCraft. Le grand gagnant aurait été choisi.

Nexon, NCSoft, Netmarble et Krafton étaient en négociation avec Blizzard pour obtenir les droits d'utilisation de la franchise StarCraft et, selon les informations de MTN, c'est Nexon qui aurait été choisi par Blizzard pour développer un jeu StarCraft. Très appréciée des joueurs occidentaux amateurs de jeux de stratégie en temps réel, la franchise StarCraft est une véritable institution en Corée du Sud, avec une énorme scène compétitive.

Reste la question du style du jeu. Comme l'indique MTN, le prochain jeu StarCraft devrait en toute logique être un RTS, mais faire mieux que StarCraft 2 est un défi de taille, les développeurs pourraient s'orienter vers d'autres styles comme le MOBA ou le jeu de cartes à collectionner, mais MTN « estime qu'il est difficile de maximiser la puissance » de la franchise avec de tels genres. Il faudra patienter avant de savoir à quoi ressemblera ce futur jeu StarCraft.

En plus de cela, MTN rajoute que Nexon aurait également obtenu les droits de distribution d'Overwatch Mobile en Corée du Sud et au Japon. Un titre développé cette fois par Blizzard et appelé Overwatch 3 par les studios en interne.