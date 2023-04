Mang'Azur 2023 : le salon le plus kawaï du sud-est est de retour ce week-end et ce serait dommage de le louper !

Le Mang'Azur 2023 est de retour !





Le Mang’Azur est un salon dédié à la culture japonaise qui arrive à sa seizième édition et se déroule au Palais Neptune de Toulon. Depuis plusieurs années, il a aussi ouvert ses portes à la Corée du Sud. Il propose de faire découvrir à tous ces deux cultures au travers de leurs traditions et musiques, ainsi que leur modernité, grâce à des animations thématiques et à la présence d'acteurs de la scène française et japonaise. Cette année, le salon accueillera d'ailleurs le groupe de K-pop sud-coréen LUMINOUS pour un concert exceptionnel le dimanche 23 avril à 16h00 !

Comme chaque année, le festival Mang'Azur pousse les murs en proposant ses activités via les différents pôles répartis entre les trois étages, le parvis extérieur et la salle de 200 m² dans l'hôtel Ibis Style - juste en face du Palais Neptune - qui sera exclusivement réservée à notre stand de réalité virtuelle. Avec pas moins d'une vingtaine de casques VR, il y aura de quoi se faire plaisir et nous vous donnerons notre programme complet mercredi qui vient dans un autre article. Sinon, de nombreuses animations, conférences, dédicaces, concerts, cosplays et démonstrations d'arts martiaux seront de la partie et vous pouvez en trouver le planning sur la page dédiée du site officiel.

Le samedi soir, entre 20h00 et minuit, une soirée limitée à 800 personnes proposera d'assister à un « nocturne 100 % cosplay ». Le festival Mang’Azur fait partie des sélections de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la Coupe de France de Cosplay. Ce concours est encadré par l’association Yumeji qui mettra le feu à la scène principale ! Plus d'informations sur la page dédiée ici. L’association Yumeji sera présente au Mang’Azur afin d’organiser et présenter le concours de cosplay général qui se déroulera le dimanche matin, soit le 23 avril à 11h00, sur la scène principale. Le pass pour avoir accès au concours général est gratuit et limité à 800 places. Il sera disponible le samedi et le dimanche matin, sur demande dans la limite des stocks aux vestiaires/point info se situant au niveau zéro du festival.

Du côté de la trentaine d'invités, il y a du beau monde dans les domaines de la culture, de la musique, du cosplay, du jeu vidéo et de YouTube, dont vous trouverez la liste ci-dessous.

Invités Mang'Azur 2023 Nana Kyô Cosplay

Orena Cosplay

Selene Cosplay

Naotys Cosplay

AmeKumi Cosplay

Arthur Pestel (comédiens de doublage)

Variation Go Club (associations, culture, initiations)

Thodalf (Japon, YouTube)

Alodis Cosplay

Kuroe Cosplay

Effy (japon, musique)

Amandine et Alexis Tallone (auteurs, Japon)

Cheryl Wolf Cosplay

Shibeez Cosplay

Keremasan (Japon, YouTube)

Milou Cosplay

Shaddow Cosplay (Japon)

Aelis (cosplay, Japon)

Wild Dolls (Corée du sud, K-pop)

Jean-Pierre Savelli (concert, Japon, musique)

Komainu Yosakoi Lyon (culture, Japon, musique)

MrQuaraté (animation, Japon, jeux vidéo, YouTube)

MAD SQUAD (Corée du sud, K-pop)

Tama Tama (100 % Corée, animation, quiz)

Asenka (animation, Japon, jeux vidéo)

Luminous (루미너스) (animation, concert, Corée du sud, K-pop, musique)

Bloom’s (animation, Corée du sud, K-pop, musique)

Nana Kitade (concert, j-music, j-pop, Japon, musique)

Du côté des exposants, vous pourrez trouver des professionnels, des associations, de jeunes créateurs sans oublier des artistes et des stands culturels.

Le festival Mang'Azur 2022 aura lieu au Palais Neptune de Toulon, les 22 et 23 avril prochains et ouvrira ses portes, les deux jours, de 10h00 à 19h00 (entrée à 9h00 pour les précommandes). La nocturne du samedi est prévue de 20h00 à minuit. Au niveau des tarifs, c'est fort raisonnable avec un prix de 10 € pour la journée, 18 € pour le week-end et 5 € pour la nocturne. Si vous voulez acheter votre entrée dès maintenant, vous pouvez le faire via le site internet du Palais Neptune.