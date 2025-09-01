Stardew Valley : ce n'est pas terminé, les fans sont aux anges !

Jeu indépendant à succès, comptant plus de 30 millions de ventes, Stardew Valley est développé par ConcernedApe, pseudonyme d'Eric Barone. Le concepteur a passé un long moment sur la mise à jour 1.6, annoncée comme la dernière du jeu et marquant la fin de cette folle aventure. Mais voilà que le développeur fait une annonce inattendue.

Une mise à jour 1.7 pour Stardew Valley





ConcernedApe a annoncé lors d'un concert, puis sur les réseaux sociaux, qu'une mise à jour 1.7 de Stardew Valley va voir le jour. Le développeur ne dévoile pas son contenu, ni sa date de sortie, il va falloir se montrer patient, mais les joueurs vont encore avoir droit à des nouveautés à découvrir dans le jeu de rôle à la campagne.

Du retard pour Haunted Chocolatier ?





Pour rappel, ConcernedApe développe Haunted Chocolatier, un nouveau jeu similaire à Stardew Valley, qu'il avait mis de côté pour se focaliser sur la mise à jour 1.6. Le concepteur a récemment partagé une nouvelle image, mais suite à l'annonce de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, il a tenu à rassurer les joueurs : le développement de Haunted Chocolatier ne prendra pas de retard à cause de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.

Tout comme Stardew Valley 1.7, Haunted Chocolatier n'a pas de date de sortie, il faudra se montrer patient. Vous pouvez retrouver Stardew Valley à 13,99 € sur GOG.com.