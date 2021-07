Steam : Ubisoft envisage de faire revenir ses jeux si le Steam Deck est un succès

La semaine dernière, Valve a dévoilé le Steam Deck, une console/PC portable capable de faire tourner tous les jeux de sa plateforme, de quoi ravir les joueurs nomades. Les premiers exemplaires de la machine seront livrées en fin d'année, et elle intéresse évidemment quelques grands noms de l'industrie vidéoludique.

Tim Sweeney, directeur d'Epic Games, a déjà encensé le Steam Deck, et plus récemment, c'est Yves Guillemot qui en a également dit beaucoup de bien. Le PDG d'Ubisoft s'entretenait avec les investisseurs, et il a déclaré :

Nous sommes heureux de voir le Steam Deck arriver dans l'industrie, cela montre le flux continu de nouveaux hardwares très innovants qui débarquent sur le marché.

Une déclaration pour le moins étonnante, car Ubisoft a pour rappel tourné le dos à Steam pour vendre ses jeux, privilégiant l'Epic Games Store dont les parts reversées aux développeurs et éditeurs sont plus importantes, et bien évidemment sa propre plateforme Ubisoft Connect (anciennement uPlay). Pourtant, Yves Guillemot ne ferme aucune porte à Valve et Steam, il a en effet rajouté :

Nous allons surveiller et voir quelle ampleur le Steam Deck prendra, mais si c'est suffisamment important, nous permettront de proposer nos jeux dessus.

Bientôt un retour des jeux Ubisoft sur Steam ? Cela reste à voir, les précommandes du Steam Deck, ou du moins les réservations, de la première vague de machines ont explosé, mais il faudra attendre sa réelle commercialisation pour que le studio français juge de sa popularité sur le marché. En attendant, les prochains jeux d'Ubi, c'est uniquement sur l'Epic Games Store et Ubisoft Connect.