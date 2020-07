Street Power Football : une date de sortie pour le jeu de football freestyle avec des stars

FIFA Street n'est plus, mais FIFA 20 (disponible dans les 29 € sur Amazon) a tout de même remis le football de rue à l'honneur avec un mode Volta Football. Il y a néanmoins un créneau à prendre pour séduire les fans de freestyle, dans lequel s'engouffre pleinement Street Power Football, annoncé le mois dernier. Le titre de SFL Interactive mêlera street football, freestyle et panna pour une expérience complète avec six modes de jeu, notamment montrés dans une récente bande-annonce de gameplay.

L'autre force de Street Power Football, ce sera la présence de nombreuses stars des disciplines dont il s'inspire. Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane « Flower Boy » Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo et Boyka Ortiz complètent ainsi le roster de personnages jouables débuté avec la révélation du projet.

Mais l'annonce du jour, c'est bien celle de la date de sortie de ce Street Power Football. Elle est fixée au 25 août 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Les intéressés peuvent précommander leur exemplaire dès maintenant en magasin, et à compter du 13 juillet 2020 en ligne. Ferez-vous partie de ceux qui l'acquerront dès le premier jour ?