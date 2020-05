Street Power Football : un jeu de foot freestyle avec Sean Garnier annoncé en vidéo

Les FIFA Street sont à l'arrêt depuis quelques années, mais FIFA 20 à relancer la passion du freestyle dans les jeux vidéo avec le mode VOLTA Football. Une nouvelle production signée SFL Interactive et Gamajun Games va néanmoins jouer la carte du football de rue à fond.

Street Power Football sera un hommage géant au street football, freestyle et panna, et nous invitera à incarner 25 stars dont comme Sean Garnier, Liv Cooke, Raquel Benetti, Melody Donchet, Javi Freestyle, Andrew Henderson, Pablo Martinez, Ji-Woo, Tanita Waddell, Veera Saarinien ou Li Wang. Nous pourrons sinon personnaliser notre avatar pour toujours plus de fun. Le titre adoptera forcément un gameplay orienté arcade qui fera la part belle au show, aux trickshots et aux règles amusantes à travers six modes variés.

Freestyle

Le Freestyle peut se jouer en solo ou contre un ami dans une battle incroyable. Vous devez réaliser les gestes les plus spectaculaires en un temps record. Rythme, style, originalité, créativité sont les secrets de la réussite en Freestyle. Il faudra tenter des mouvements incroyables pour devenir un des meilleurs freestylers du monde. Pour cela, plus de 90 mouvements disponibles.

Pour réaliser ces figures, effectuez la bonne combinaison de touches au bon moment et restez dans le rythme. Plus la figure est difficile, plus elle rapporte de points.

Trickshot

Le trickshot est une discipline qui requiert de la précision et de la stratégie. Il faut atteindre les cibles réparties aux 4 coins du playground ou cachées dans le playground. Il faut aussi trouver le bon dosage de puissance, de hauteur et mettre le bon effet au ballon. Attention le chrono tourne, il vous faudra être précis et rapide.

Certaines cibles sont difficiles à toucher ! Il vous faudra réfléchir avant de vous précipiter. A vous de battre les records pour vous faire une place dans le classement des meilleurs mondiaux.

Street Power Match

Le Street Power Match peut se jouer en 2v2 ou 3v3, en solo ou contre un ami. Vous avez 5 minutes pour marquer 5 buts. Pour remporter la victoire, à vous de créer la meilleure équipe pour le match. Réalisez des tricks de folie et des retournées acrobatiques incroyables pour mystifier votre adversaire et enflammer le terrain. Pour vous aider vous avez deux atouts :

Les 2 super pouvoirs spécifiques à chaque personnage que vous choisissez : balle enflammée, téléportation, super saut…

Des consommables qui apparaissent aléatoirement sur le terrain et qui ont chacun un effet différent : électrifier l’adversaire, boost d’énergie, augmenter la vitesse de course…

Combinez les pouvoirs de vos héros, utilisez judicieusement vos consommables et vos grigris pour remporter une victoire totale et en mettre plein la vue à vos amis !

Panna

Le panna en surinamien veut dire « petit-pont ».

Ce mode de jeu consiste à réussir un petit-pont aux dépens de son adversaire, sur un petit terrain appelé la « Cage ». Le match dure 5 minutes, en 5 points. Il peut être remporté de deux façons :

Marquez des buts, ça vous rapporte 1 point

Mettez un Panna à votre adversaire, vous gagnez alors deux points

Marquez des buts ou effectuez des tricks pour remplir votre barre de pouvoir. Une fois qu’elle est remplie, approchez-vous de votre adversaire et lancez le « panna contest ». Celui qui appuie le plus vite sur les touches indiquées gagne le Panna contest. Faites attention, le Panna propose aussi une variante : le Panna KO. En Panna KO, un seul petit-pont suffit pour l‘emporter.

Rentrez dans l’arène dès maintenant et venez « humilier » votre adversaire avec des pannas incroyables !

Deviens le Street King

C’est le mode aventure dans lequel Sean Garnier va vous guider.

Sean va vous proposer de nombreux défis à travers le monde. Vous allez devoir maîtriser tous les modes de jeux. Trickshot, Freestyle, Panna, Street Power match… Il vous faudra réussir les différentes épreuves, qui deviennent de plus en plus difficiles à chaque étape. Écoutez bien les conseils d’un des maîtres du Football Freestyle et du Street Football. Vous allez devoir affronter les meilleurs joueurs du monde !

Élimination

Le mode élimination se joue sur une moitié de playground, en 1v1, avec deux coéquipiers sur le banc de touche.

C’est simple : à chaque fois que vous marquez un but, le joueur adverse sur le terrain est éliminé et doit sortir du terrain. Un de ses coéquipiers le remplace et ainsi de suite jusqu’à que l’équipe adverse n’aie plus joueurs et se retrouve « Game Over ».

Attention, petite particularité ! Si vous attrapez la balle, vous n’avez que 10 secondes pour vous approcher du but et marquer. Après ça, le but se ferme. Vous devez alors ressortir de la surface ou perdre la balle pour ouvrir le but à nouveau.

Soyez prêt, car les matchs en mode Élimination vont très vite !