Stuntfest: World Tour, un jeu de sports extrêmes explosif dévoilé en vidéo

THQ Nordic et Pow Wow Entertainment viennent de dévoiler aujourd'hui Stuntfest: World Tour, un jeu de course, de sports extrêmes et d'action arcade façon destruction derby avec des règles de Battle Royale. Un titre explosif qui s'offre une première bande-annonce avec du gameplay à découvrir ci-dessous :

Dans Stuntfest: World Tour, les joueurs participent à un festival dans lequel il faut assurer le spectacle en fonçant à bord de bolides pour cabosser ses adversaires, mais également s'éjecter le plus loin possible du véhicule, comme dans FlatOut. Oui, c'est un joyeux bazar, voici ce qu'il faut retenir du jeu :

Stuntfest est un mélange détonant entre la course et les sports extrêmes et offre un mécanisme d'éjection unique. Dix-huit joueurs s'affrontent au cours d'une compétition de cascades par élimination offrant plusieurs modes de jeu délirants. L'objectif ? Assurer le spectacle et être proclamé vainqueur du festival. Les personnages se transforment en projectiles vivants, sont éjectés de leur véhicule et catapultés à des centaines de mètres dans les airs.

Le joueur garde le contrôle de son personnage qui parcourt de grandes distances et emboutit des obstacles. Dans les airs, il peut utiliser des gadgets loufoques pour prendre des raccourcis secrets et renverser la situation à la dernière minute. Et le nec plus ultra, vous récupérez après un grand saut et vous repartez en voiture !

Vous voulez faire une pause ? Faites un tour dans l'arène Stuntfest, une grande zone où vous pouvez aiguiser vos réflexes et retrouver plein d'autres cascadeurs comme vous. Dans les stands en coulisses, vous aurez la possibilité d'améliorer et de personnaliser votre voiture ou votre personnage et de devenir le prochain champion de ce tournoi de cascades de malade !