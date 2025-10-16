Summer Game Fest 2026 : le rendez-vous est donné

Le Summer Game Fest va évidemment faire son retour l'année prochaine. L'évènement organisé par Geoff Keighley juste avant l'été est un rendez-vous incontournable pour les joueurs, qui peuvent découvrir des bandes-annonces, des séquences de gameplay, des dates de sortie et des world premieres de nombreux jeux à venir.

Quand aura lieu le Summer Game Fest 2026 ?





Geoff Keighley annonce que le Summer Game Fest 2026 aura lieu le vendredi 5 juin prochain. Les portes du Dolby Theatre de Los Angeles vont encore s'ouvrir pour quelques spectateurs sur place, les autres pourront évidemment suivre la conférence en ligne, sur les plateformes habituelles (Twitch, YouTube, X/Twitter, etc.). La billetterie ouvrira au printemps 2026.

Quand auront lieu les Game Awards 2025 ?





Geoff Keighley promet déjà « une présentation spectaculaire et multiplateforme de ce qui va arriver dans le jeu vidéo », nous pouvons donc nous attendre à de grosses annonces, comme chaque année. Mais, avant le Summer Game Fest 2026, nous avons rendez-vous avec les Game Awards 2025 le 11 décembre. Clair Obscur: Expedition 33 peut-il remporter le prix du Jeu de l'Année ? En tout cas, il est disponible à 49,99 € chez Leclerc.