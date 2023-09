Super Mario Bros. Wonder : un gros point sur son contenu avant la sortie

Super Mario Bros. Wonder sort dans à peine un mois et s'est à peine montré lors du récent Nintendo Direct. Dévoilé en juin en guise de one more thing, il a en effet depuis eu droit à une présentation lui étant entièrement dédié, qui en a plus que suffisamment montré à son sujet, entre les différents pouvoirs utilisables via des badges et transformations, des ennemis inédits, la possibilité de choisir certains niveaux de façon moins linéaire comme dans Kirby et le monde oublié dans des zones ouvertes ou encore les fonctionnalités multijoueurs, tout y est passé. Pour autant, il s'offre ce vendredi une longue bande-annonce de présentation dite « overview » pour faire le point.

Il nous est donc rappelé que le Royaume des Fleurs dans lequel se déroule l'aventure est constitué de sept régions (Plaine des tuyaux, Mont nébuleux, etc.) en incluant les Îles florales où Bowser va élire domicile sous sa forme de château, que les personnages se jouent de la même manière avec Yoshi et Carottin ne prenant pas de dégâts, faisant office de mode facile. La transformation en éléphant aux multiples talents, le pouvoir des bulles et la foreuse, qui sont inédits, mais aussi les badges et les altérations liées aux Fleurs Prodiges qui affecteront aussi bien le niveau que notre personnage, tout cela promet de longues heures de jeu bien dépaysantes que ce soit en solo ou jusqu'à 4 quatre en multijoueur local ou sur la Toile via le système de salon, où nos amis apparaîtront alors sous forme d'ombres.

Bref, rien de bien nouveau, mais cela en montre déjà moins que le Super Mario Bros. Wonder Direct si jamais vous souhaitez garder la surprise. Par ailleurs, si vous vous posiez la question, les voix des fleurs pourront être désactivées, comme indiqué sur le site officiel japonais.

Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre sur Switch et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 49,99 €.