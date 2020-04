Super Mario Maker 2 : une ultime mise à jour pour ajouter un mode créateur de monde présentée et datée en vidéo

C'est en juin 2019 qu'est paru Super Mario Maker 2, qui a depuis eu droit à quelques mises à jour dont un passage en version 2.0 lui ajoutant de nouveaux objets dont l'Épée de légende pour jouer avec Link à la manière d'un Zelda old school. Toutes les bonnes choses ont une fin et c'est en vidéo que Nintendo a annoncé un ultime patch majeur que nous pourrons télécharger dès demain, 22 avril 2020.

Cette version 3.0 n’apportera rien de moins qu'un mode « Créer un super monde » ! Oui, si vous avez toujours rêvé de créer vos propres maps, ce sera très bientôt une réalité. Les différents niveaux créés pourront être placés à la suite pour mener jusqu'au château, avec la possibilité d'y inclure des ponts et collines, en plus de soigner l'esthétique avec des éléments de personnalisation à la manière de Super Mario World. Des stages bonus et tuyaux peuvent même être ajoutés ! Jusqu'à 8 mondes et 40 niveaux pourront s'enchaîner pour véritablement créer notre propre jeu Mario, à partager sans modération.

Mais attendez, ce n'est pas tout. Plusieurs power-ups vont également être ajoutés. Entre le Champignon SMB2 donnant de nouvelles capacités à Mario, le Costume de grenouille pour nager comme un pro et marcher sur l'eau, le Ballon de puissance permettant de s'envoler, le Super Gland transformant en écureuil volant et la Fleur Boomerang donner les pouvoirs des fameux frères, chaque style disposera de sa petite touche de nouveauté ! Cinq objets changeant uniquement la tête de notre personnage seront aussi inclus (Boîte canon, Boîte à hélice, Boîte POW rouge, Masque Goomba et Masque Bill Balle) uniquement utilisables dans les niveaux à l'esthétique de Super Mario 3D World.

Les 7 Koopalings (Terreur de Bowser) s'inviteront également à la fête, augmentant le nombre de boss pouvant être inclus dans nos créations. Enfin, d'autres ennemis et objet seront mis à disposition (Clé maudite, Mechakoopa et Trampignon ON/OFF).

Alors, que pensez-vous de cette ultime mise à jour de contenu ? Des visuels supplémentaires sont disponibles en page suivante.

