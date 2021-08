Super Monkey Ball: Banania Mania, Kazuma Kiryu débarque dans le jeu

Annoncé pour le 5 octobre 2021, Super Monkey Ball: Banana Mania regroupe son lot de personnages atypiques. La toute dernière recrue est donc Kazuma Kiryu, le Dragon de Dojima. Ce doux surnom lui a été donné grâce à son ascension fulgurante dans les rangs de la famille Dojima du Clan Tojo et est également dû à son tatouage de dragon sur le dos. Il est le quatrième président du Clan Tojo et dirigeait avant cela l'orphelinat Morning Glory. Il s'apaise au fur et à mesure des épisodes des jeux Yakuza pour finalement devenir un homme repenti et une sorte de papa poule... enfin papa dragon si vous préférez.

Bref, les fans de la franchise sont donc ravis de pouvoir mettre la main sur ce personnage emblématique de SEGA. Comme vous pouvez le voir, son design est délirant et totalement décalé. Au passage, petite particularité, il ne ramasse pas des bananes, mais des bouteilles de Staminan X présentes dans son univers.

Super Monkey Ball: Banana Mania sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et sur PC. Kazuma pourra être débloqué gratuitement sur toutes ses plateformes dès la sortie du jeu.

Le jeu est disponible en précommande au prix de 39,99 € sur Amazon.

