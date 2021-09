Super Monkey Ball: Banana Mania, même les consoles de SEGA seront dans le jeu

À une époque de plus en plus lointaine, SEGA construisait des consoles, luttant alors contre Nintendo. Mais après l'arrivée de Sony sur le marché puis l'échec de la Dreamcast, la firme japonaise a lâché l'affaire, se contentant désormais d'éditer et développer des jeux, mais elle n'oublie pas d'où elle vient.

Et justement, dans Super Monkey Ball: Banana Mania, d'anciennes consoles de SEGA seront présentes. Le jeu d'arcade est déjà un énorme rassemblement des personnages du studio, comme Kazuma Kiryu de Yakuza, Beat de Jet Set Radio et bien évidemment Sonic et Tails, mais le titre permettra de retrouver dans ces boules roulantes la Saturn, la Dreamcast et même la Game Gear, de quoi faire remonter des souvenirs chez les joueurs de l'époque. D'autres personnages seront également présents, comme Hello Kitty.

La date de sortie de Super Monkey Ball: Banana Mania est fixée au 5 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 39,99 € sur Amazon.