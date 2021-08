GC2021 : Super Monkey Ball: Banana Mania, le fun continue avec l'ajout d'un personnage de Persona 5 à l'aventure

Sur le fond, Super Monkey Ball: Banana Mania ne proposera pas grand-chose de neuf. Il se contentera de compiler le contenu de Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe dans une édition aux graphismes modernisés sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.

SEGA a néanmoins tenu à proposer des bonus à débloquer sous la forme de skins, changeant l'apparence de notre héros et des bananes qu'il doit collecter. Sonic, Tails, Beat de Jet Set Radio et même Kazuma Kiryu de Yakuza avaient déjà été confirmés, voilà que c'est Morgana de Persona 5 qui est désormais confirmé pour apparaître dans le jeu, avec des orbes changés en coffre à trésor. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mais cela permet au moins de revoir du gameplay, comme avec la bande-annonce inédite diffusée au passage.

Super Monkey Ball: Banana Mania sera disponible le 5 octobre prochain, et vous pouvez précommander votre copie pour 39,99 € sur Amazon.fr.