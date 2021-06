Super Monkey Ball: Banana Mania, des jaquettes et de premières images en fuite pour le jeu non annoncé de SEGA ?

La voix off de la série Super Monkey Ball avait réveillé les espoirs de suite chez les fans en évoquant un nouveau projet qui pourrait arriver dès septembre 2021. Depuis, le mystérieux titre de Super Monkey Ball: Banana Mania est apparu sur l'Australian Classification Board, renforçant le faisceau d'indices menant vers un nouvel épisode.

Les vannes se sont ouvertes en ce début de semaine avec une fuite plus importante, rapportée par Nils Ahrensmeier de TechnikNews. Il a réussi à mettre la main sur ce qu'il présente comme les premiers visuels de ce Super Monkey Ball: Banana Mania, à savoir 4 images et 2 jaquettes. Elles sont presque trop crédibles pour être fausses, même si nous ne sommes jamais à l'abri d'un fake. Hormis l'existence du jeu en elle-même, ces images ne nous apprennent pas grand-chose sur les nouveautés que pourrait introduire ce volet, mis à part peut-être la présence de Bubble Football et de niveaux toujours aussi tarabiscotés. Il devrait sortir sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Switch, en version standard ou Édition Anniversaire avec des bonus.

Nils Ahrensmeier accompagne ses tweets d'un hashtag #NintendoDirect : le titre sera-t-il présenté lors de l'évènement de ce soir ? Nous aurons la réponse vers 18h00. D'ici là, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD est disponible à partir de 19,90 € sur Amazon.fr.