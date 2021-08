Super Monkey Ball: Banana Mania, Sonic, Tails et un autre héros de SEGA pourront être débloqués gratuitement, la preuve en vidéos

Plutôt que de proposer un épisode entièrement inédit, SEGA a décidé de nous livrer un Super Monkey Ball: Banana Mania regroupant presque tout ce qu'incluaient Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe. Mais il n'oubliera pas d'y ajouter quelques bonus inédits qui viendront saupoudrer cette compilation remastérisée.

Il y a quelques jours, nous avions ainsi appris que nous pourrions débloquer gratuitement le personnage de Beat, le héros de Jet Set Radio. Utiliser sa skin changera d'ailleurs les bananes en bombes de peinture. En cette année de 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog, l'éditeur ne pouvait pas se permettre de passer à côté d'un hommage dans cette expérience : oui, Sonic et Tails pourront aussi être déverrouillés via des défis in-game, et ils changeront eux les bananes en anneaux dorés.

Pour les intéressés, la date de sortie de Super Monkey Ball: Banana Mania est calée au 5 octobre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC via Steam, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 39,99 € sur Amazon.fr.