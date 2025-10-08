Super RC arrive en accès anticipé sur Quest et réinvente les voitures télécommandées en réalité virtuelle

Le studio Bit Planet Games revient avec un projet inattendu après Ultrawings 2. Son nouveau titre Super RC vient d’apparaître en accès anticipé sur les casques Meta Quest. L’idée semble minuscule au premier regard et pourtant elle fonctionne. Il s’agit de piloter une voiture télécommandée dans un décor de banlieue, comme à l’époque où tout tenait dans un jardin et un après-midi d’été.

L’univers rappelle les souvenirs d’enfance. De petites rues tranquilles, des clôtures, quelques rampes bricolées et cette impression d’être minuscule au milieu d’un monde plus grand. Le casque transforme chaque virage en instant physique. Le joueur se penche un peu, corrige la trajectoire et finit par sentir la vitesse malgré la taille réduite du véhicule.

La conduite n’est pas immédiate. Elle demande un petit temps d’adaptation et c’est ce qui fait tout l’intérêt. La voiture réagit comme une vraie télécommandée, nerveuse mais parfois imprévisible. Les premiers tours de roue ressemblent à des essais, puis la maîtrise arrive. Chaque saut réussi donne ce petit frisson que seule la précision peut offrir.

Le début sert d’apprentissage. Quelques défis simples permettent de comprendre la direction et les accélérations. Une fois ces épreuves terminées, plusieurs zones s’ouvrent. Elles deviennent des espaces de liberté où l’envie de tenter un saut ou d’explorer un coin suffit à prolonger la partie. Rien ne presse, rien ne force, le plaisir naît du geste et de la découverte.

L’équipe a aussi glissé un éditeur de circuits. Il est possible de créer des parcours personnels, d’y poser des obstacles ou des rampes et de partager le tout avec d’autres joueurs. Le multijoueur ajoute une touche sociale, presque compétitive, sans pour autant perdre l’esprit de détente. Chacun peut rouler à sa manière, avec ses idées et son style.

Le jeu coûte peu et inclut déjà la voiture Jumper. D’autres modèles suivront plus tard mais l’expérience actuelle suffit à occuper plusieurs heures. L’accès anticipé permet au studio d’ajuster la physique, d’améliorer la stabilité et d’écouter les retours des premiers pilotes virtuels. Tout cela donne un cadre vivant, évolutif, loin des productions figées.

Cette sortie illustre un mouvement de fond dans la réalité virtuelle. Les créateurs cherchent moins à impressionner qu’à renouer avec des plaisirs directs. Super RC s’inscrit dans cette logique. Il rappelle que la VR n’a pas toujours besoin de grandeur pour captiver. Un décor familier, un jouet miniature et un bon ressenti suffisent parfois à faire naître un vrai sourire derrière le casque.

Bit Planet Games propose ici une parenthèse sincère. Pas de scénario lourd, pas d’ambition démesurée, juste un jeu qui mise sur la sensation et la liberté. C’est peut-être ce dont la VR avait besoin pour respirer un peu. Le jeu est disponible sur le Meta Quest Store au prix de 6,99 euros.