DC Super Hero Girls: Teen Power, un open world pour enfants avec les super-héroïnes DC arrive sur Switch

Parce qu'il en faut pour les publics de tous les âges, Nintendo a profité de son Direct pour annoncer un jeu vidéo destiné aux plus jeunes. DC Super Hero Girls: Teen Power sera adapté de la série animée mettant en scène Wonder Woman, Batgirl, Supergirl et bien d'autres super-héroïnes de DC. Cette exclusivité Switch développée chez Warner Bros. Entertainment Interactive nous fera explorer une ville de Metropolis ouverte, remplie de lieux clés à visiter, de photographies à prendre et à partager, et de super-vilains à défier.



Le tout sera bien évidemment animé avec l'esthétique du cartoon, pour un résultat qui devrait séduire les fans.



N'oubliez pas de retrouver vos copines aux endroits emblématiques de la série comme le lycée Metropolis High School et le Sweet Justice, qui sont également des endroits idéaux pour prendre des photos et les partager sur Superstapost. Mais restez toujours sur vos gardes et protégez votre identité secrète si jamais vous tombez sur quelques-unes des super-vilaines notoires comme Harley Quinn, Catwoman et Star Sapphire. Rejoignez le combat pour la justice et incarnez Wonder Woman, Supergirl et Batgirl de la série animée DC Super Hero Girls.

Sauvez Metropolis grâce aux capacités uniques de chaque super-héroïne et contrecarrez les plans de Harley Quinn, Catwoman et Star Sapphire.

Explorez la ville en tant que super-héroïne ou adolescente et visitez les endroits emblématiques de la série comme le lycée Metropolis High School et le Sweet Justice. Mais quoi que vous fassiez, faites attention à ne pas révéler votre identité secrète !

Si vous ne connaissez pas bien la licence DC Super Hero Girls, les livres et longs-métrages peuvent être retrouvés sur Amazon.fr. La date de sortie de DC Super Hero Girls: Teen Power est sinon calée au 4 juin 2021, en exclusivité sur Switch.