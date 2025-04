Switch 2 : une carte clé de jeu annoncée, qu'est-ce que c'est ?

Hier après-midi, Nintendo a longuement présenté sa Switch 2 lors d'un Direct axé sur la console et ses premiers jeux. Quelques fonctionnalités ont été mises en avant, que ce soit le GameChat et le GameShare, mais il fallait regarder ailleurs pour avoir d'autres informations, notamment sur My Nintendo Store pour connaître le prix et les nouveaux accessoires ou encore sur le site américain du constructeur pour la compatibilité des accessoires Switch 1.

C'est encore une fois le site officiel de service clientèle qui dévoile « la carte clé de jeu » pour Nintendo Switch 2. Vous le savez, les jeux Switch 1 en boîte étaient rarement complets, il fallait souvent télécharger le reste des données sur la console, la faute à des cartouches de faible capacité. Pire encore, certaines boîtes ne contenaient qu'un code de téléchargement, même pas de cartouche. Eh bien avec la carte clé de jeu sur Switch 2, Nintendo veut apporter davantage de précisions directement sur la boîte. Voici ce que dit le constructeur :

Aperçu du carte clé de jeu Nintendo Switch 2



Les cartes clés de jeu sont différentes des cartes de jeu ordinaires, car elles ne contiennent pas les données de jeu complet. La carte clé de jeu est votre « clé » pour télécharger le jeu complet sur votre console via Internet. Après son téléchargement, vous pouvez jouer au jeu en insérant la carte clé de jeu dans votre console et en la démarrant comme une carte de jeu standard. Voici à quoi ressemble l’emballage d’une carte clé de jeu. Pour télécharger le jeu, une connexion Internet et suffisamment d’espace libre dans la mémoire de votre console Nintendo Switch 2 ou sur une carte microSD Express sont requis. Comment ça marche



Étape 1 : Insérez la carte clé de jeu dans la console. Étape 2 : Téléchargez le jeu. Le jeu n’est pas inclus sur la carte clé de jeu, il vous faudra donc le télécharger avant de pouvoir y jouer. Lorsque vous insérez la carte clé de jeu, des instructions apparaîtront à l’écran du menu HOME. Veuillez suivre ces instructions pour télécharger le jeu. Veuillez noter : pour télécharger le jeu, vous devez disposer de suffisamment d'espace libre dans la mémoire de votre console Nintendo Switch 2 ou sur une carte microSD Express. La quantité d’espace libre requis est indiquée sur l’emballage de la carte clé de jeu. Étape 3 : Jouez au jeu. Une fois le jeu téléchargé, vous pouvez y jouer! Une connexion Internet n’est requise que lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois. Après cela, le jeu peut être démarré même sans connexion Internet. Cependant, comme pour les cartes de jeu standards, la carte clé de jeu doit être insérée dans la console pour pouvoir jouer au jeu.

Alors oui, cela ressemble à un DRM, mais au final, cela reste sensiblement la même chose qu'avec les cartouches incomplètes sur Switch 1. La vérification ne se fait qu'au tout premier lancement (celui servant à télécharger les données), vous pourrez ensuite jouer sans être connecté à Internet, en insérant la carte clé de jeu dans la console. Ce qui est quand même la moindre des choses pour une console de salon également portable. Ce format pourrait également totalement remplacer les boîtes ne contenant qu'un code de téléchargement.

Nintendo précise que des jeux ordinaires seront évidemment proposés, avec l'intégralité du contenu sur une cartouche classique, difficile pour l'instant de savoir quels titres disposeront de ce format carte clé de jeu. À noter que la Switch 2 aura droit à des cartouches avec une capacité de stockage élevée, CD Projekt a déjà annoncé que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tiendra entièrement sur une cartouche de 64 Go.

La date de sortie de la Switch 2 est fixée au 5 juin 2025, les précommandes seront lancées le 8 avril, les inscriptions sont ouvertes sur Amazon.