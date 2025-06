Switch 2 : certains revendeurs annulent des précommandes au dernier moment !

Dans deux petits jours, Nintendo lancera officiellement sa Switch 2, une console de salon portable attendu par des millions de joueurs. Le constructeur avait pris ses précautions pour éviter des problèmes de stocks, notamment en produisant un paquet de consoles en amont du lancement et en réservant les précommandes aux fans les plus fidèles sur sa boutique officielle. Malgré cela, l'engouement est énorme et Nintendo a déjà annoncé que tout le monde ne pourra pas être servi le 5 juin prochain. Mais quid des revendeurs ?

Car oui, si la Switch 2 est disponible sur le My Nintendo Store, de nombreuses enseignes proposaient évidemment de réserver la console hybride, parfois même avant le lancement officiel des précommandes. Eh bien depuis quelques heures, c'est un peu la panique outre-Atlantique. Comme le rapporte Eurogamer, plusieurs revendeurs comme Walmart, Target et GameStop ont annulé des précommandes de Switch 2, à quelques jours du lancement officiel. Plus proche de chez nous, c'est le revendeur britannique GAME qui avait annulé dès la semaine dernière des réservations.

Et en France ? Eh bien pour l'instant, rien à signaler dans l'Hexagone, mais les joueurs craignent évidemment de mauvaises surprises d'ici la sortie officielle, prévue le 5 juin prochain. La plupart des revendeurs permettent encore de précommander la Switch 2 en indiquant une disponibilité à la date prévue : BON PLAN Switch 2 : où précommander la console de Nintendo au meilleur prix avant sa sortie ?

