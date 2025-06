Switch 2 : une mise en garde essentielle cachée dans la notice

Dans quelques jours, Nintendo lancera officiellement sa Switch 2, bien que certains joueurs aient déjà réussi à mettre les mains sur cette nouvelle console de salon portable. Une machine qui ne devrait pas étonner les fans, il devrait s'agir d'une version améliorée de la Switch 1, mais un petit détail dans la notice d'utilisation vaut quand même le coup d'être souligné.

Nintendo précise en effet que « l'écran est recouvert d'un film destiné à prévenir la dispersion de fragments en cas de dommages », il ne faut donc pas le retirer. Une mise en garde un peu trop discrète pour les joueurs qui retirent immédiatement les films protecteurs de leurs produits (c'est très satisfaisant), mais comme le rappelle The Verge, l'avertissement était déjà présente dans la notice de la Switch 1 OLED. Les amateurs de smartphones se souviennent quant à eux des déboires de Samsung avec le premier Galaxy Fold, même si le film de protection avait une autre utilité ici.

La notice est avant tout là pour que Nintendo se préserve de diverses poursuites légales, s'attardant notamment sur la bonne utilisation des Joy-Con 2 (« ne tenez pas et ne balancez pas la console en la tenant uniquement par une manette Joy-Con 2 attachée à la console ») et le rechargement de la batterie, qui doit se faire « au moins une fois tous les six mois ». Le constructeur japonais précise par exemple que « la température de fonctionnement de ce produit est comprise entre 5 °C et 35 °C ». Comme la Switch 1, il ne faudra pas sortir sa Switch 2 lors des périodes de fortes chaleurs cet été, ou à l'inverse en extérieur au plus froid de l'hiver.

La date de sortie de la Nintendo Switch 2 est fixée au 5 juin 2025 partout dans le monde, vous pouvez l'acheter via notre guide d'achat : BON PLAN Switch 2 : où précommander la console de Nintendo au meilleur prix avant sa sortie ?