Switch : le hacker qui a leaké la Switch bientôt condamné pour piratage... et détention de pédopornographie

Avant que Nintendo ne présente officiellement sa Switch en janvier 2017, des informations tournaient déjà sur la Toile, et la plupart venaient de Ryan Hernandez, un pirate californien qui risque de passer un bon moment à l'ombre.

En 2016, à l'aide d'un ami, il a récupéré les identifiants d'un employé de Nintendo avec une technique de phishing, afin de voler des informations confidentielles. Le FBI fut alerté et a retrouvé Ryan, qui n'écopa alors que d'un avertissement. Mais il recommença entre juin 2018 et juin 2019, plusieurs fois, et réussit cette fois à mettre les mains sur des données majeures, des détails sur les futurs jeux de Nintendo, et partagea même les failles de sécurité du constructeur sur ses réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour que le FBI revienne chez Ryan Hernandez, pour une perquisition cette fois. Résultat, les agents américains ont trouvé des milliers de fichiers confidentiels volés à Nintendo. Pas fou, Ryan a plaidé coupable et compte payer 259 323 $ de dédommagement à la firme nippone, mais risque quand même jusqu'à cinq ans de prison pour piratage.

Mais ce n'est pas tout ! Lors de la perquisition, le FBI a également découvert du contenu pédopornographique sur son ordinateur, et là, Ryan Hernandez risque jusqu'à 20 ans de prison, pour ce délit bien plus grave. Âgé de 21 ans, l'homme va sans doute passer un long moment derrière les barreaux, même si le verdict n'a pas encore été rendu.