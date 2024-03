SYNDUALITY Echo of Ada : une bêta fermée annoncée pour l'extraction shooter dans une bande-annonce frénétique

L'an dernier, Bandai Namco a lancé sur le marché une nouvelle licence nommée Synduality, qui avait été dévoilée en septembre 2022, avec un anime disponible sur Disney+, SYNDUALITY Noir, dont la deuxième partie est actuellement diffusée chaque semaine, mais aussi un manga et un light novel. Un jeu vidéo baptisé SYNDUALITY Echo of Ada se déroulant vingt ans avant est toujours attendu, mais sa sortie avait été repoussée de 2023 à une période indéterminée juste avant le dernier Tokyo Game Show. Les choses commencent enfin à bouger de ce côté, car un Closed Beta Test vient d'être annoncé.

Il va donc être possible de découvrir cet extraction shooter PvPvE à la troisième personne sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam) entre le 27 mars à 23h00 et le 1er avril à 9h00 (avec le changement d'heure survenant durant cette période), du moins si vous êtes sélectionné une fois enregistré sur le site de l'éditeur. Quatre heures de maintenance sont d'ores et déjà prévues le 29 mars de 5h00 à 9h00. Parmi les éléments qui seront disponibles pour les heureux élus, notons la boutique d'objets, les contrats et la personnalisation de manière limitée, ainsi que le crafting. La vidéo diffusée pour l'occasion propose un montage frénétique qui aurait sans doute gagné à être plus posé. Vous pouvez toutefois retrouver des visuels en page suivante pour mieux vous faire une idée.

Une vidéo de 5 minutes a aussi été mise en ligne afin de présenter le monde d'Amasia, mais uniquement en japonais pour le moment.

Par ailleurs, une vidéo présentant la personnalisation de notre compagnon et du CRADLECOFFIN avait été diffusée il y a quelques semaines de cela. Nous pourrons donc choisir entre quatre types de Magus de base, deux féminins et masculins, ainsi que son rôle tactique, avant de passer à des réglages de l'apparence plus fins. Toute une garde-robe servira ensuite à l'habiller. Quant au mecha, différentes pièces seront modifiables, avec un système de rareté par couleur, et plusieurs types d'armes pourront être équipées pour le combat.

