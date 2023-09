Synduality: Echo of Ada, une mauvaise nouvelle, du gameplay endormant et un intriguant aperçu de l'histoire en vidéos

Il y a de cela près d'un an, Bandai Namco dévoilait lors d'un State of Play un certain Synduality, un jeu de tir dans un univers de science-fiction futuriste et dystopique, pensé pour faire partie d'une licence cross-média et nous mettant aux commandes d'un mecha personnalisable appelé Cradle Coffin, avec à nos côtés un type d'androïde prenant la forme d'une jeune fille et apparaissant sous forme d'IA nommé Magus. Depuis, les plans ont été précisés, puisque le jeu se nommera Synduality: Echo of Ada, tandis qu'un anime en 11 épisodes est paru sur Disney+ depuis quelques mois sous l'intitulé Synduality: Noir. Pour le Tokyo Game Show 2023, le titre développé par Game Studio était jouable sur le salon, mais une mauvaise nouvelle est tombée juste avant qu'il n'ouvre ses portes.

En effet, Synduality: Echo of Ada a été repoussé de 2023 à une période indéterminée, devant toujours sortir sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Nous savons que beaucoup sont impatients d'entendre plus de nouvelles à propos du jeu, mais l'équipe aura besoin d'un peu plus de temps pour préparer votre CRADLECOFFIN et votre Magus pour la sortie ! Alors que nous continuons à travailler sur le développement et les améliorations du jeu, d’autres mises à jour seront bientôt disponibles. Plus d'informations seront fournies à l'avenir, y compris la possibilité de voir un aperçu de Synduality: Echo of Ada en personne. - L'équipe de développement de Synduality: Echo of Ada

Un teaser psychédélique de quelques secondes avait alors été mis en ligne pour nous faire patienter.

Bandai Namco revient à présent à la charge avec une longue bande-annonce prenant la forme d'une archive vidéo diffusée par une organisation nommée Comité d'investigation de la Chute (Collapse Investigation Committee), montrant ce qui aurait causé l'effondrement d'Amasia en l'an 2222, une ville souterraine bâtie pour servir de refuge aux survivants des Larmes de la Nouvelle lune, une pluie qui a presque décimé l'humanité et donné naissance à des créatures chassant ce qu'il en reste. C'est en cette même année que se déroulera donc Synduality: Echo of Ada, nous faisant suivre le Drifter Alba qui pilote un Cradle Coffin et la Magus Ada. Le trailer introduit également le docteur Dothan Kuze qui a secouru le jeune homme et l'a introduit auprès d'Ada, en faisant d'elle une véritable compagne de vie.

Le côté dystopique se fait bien sentir avec le fait qu'Amasia contrôle la régulation de la population, toute naissance naturelle ou mort soudaine étant contraire à l'ordre établi... Le mélange des styles artistiques est lui pour le peu déconcertant, entre des plans animés où la 3D est prépondérante avec un côté très plastique et des scènes dessinées au style bien singulier. Quelques séquences de gameplay viennent également conclure la vidéo. En revanche, le fait que l'anime soit déjà sorti a de quoi plomber l'intrigue du jeu sur certains points, puisque Synduality: Noir se déroule en 2242 et nos deux protagonistes y font une apparition...

Si vous souhaitez voir davantage de séquences de jeu, plusieurs vidéos de médias présents au TGS sont à retrouver en page suivante. Récolte de cristaux AO, affrontements de différents Enders, une IA un peu trop bavarde à notre goût et dont la présence à l'écran n'est pas nécessaire à chaque instant, de la rencontre d'autres joueurs pouvant être salués voire affrontés et qui peuvent donc nous mettre la misère (PvPvE)... différents aspects y passent. En revanche, difficile de ne pas être frustré par l'apparente lenteur même quand la personne jouant semble bien s'y prendre, surtout qu'Armored Core VI: Fires of Rubicon est récemment passé par là.

Vous pouvez ajouter Synduality: Echo of Ada à votre liste de souhaits chez Gamesplanet. Si vous appréciez les licences originales et cross-média de l'éditeur, Scarlet Nexus est vendu à partir de 2167 € sur Amazon.