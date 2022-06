Tactics Ogre: Reborn, le logo et des artworks d'un nouvel épisode de la série de Tactical RPG culte en fuite

Avant même la sortie de Final Fantasy Tactics, Square Enix avait lancé un Tactical RPG culte sur Super Nintendo, Saturn et PlayStation entre 1995 et 1997, Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Ce spin-off à la courte franchise des Ogre Battle était devenu plus connu que la série de base, et avait eu droit à un remake sur PSP en 2010/2011.



La saga est dormante depuis, mais cela ne devrait plus durer trop longtemps. Les internautes ont découvert sur le PlayStation Store la page produit désormais supprimée d'un certain Tactics Ogre: Reborn, sur laquelle figurait déjà un logo et des illustrations laissant peu de place au doute quant à son existence, mais pas de description pour en savoir plus. Square Enix avait d'ailleurs déposé le nom du jeu au début de l'année.

Tout porte donc à croire que ce nouveau projet est bien réel et que son annonce est imminente. Mais pourquoi l'éditeur n'a pas profité des évènements vidéoludiques des derniers jours pour l'officialiser ? S'agira-t-il d'un épisode inédit, ou encore d'un remake de l'original ? Sera-t-il exclusif aux PS4 et PS5 ou multiplateforme ? Beaucoup de questions, et pour le moment aucun début de réponse à se mettre sous la dent.