Tactics Ogre: Reborn, le Tactical RPG de Square Enix lancé en vidéo

Tactics Ogre est un jeu de rôle tactique culte de la Super Nintendo, qui a déjà eu droit à des portages sur PlayStation et Saturn, mais surtout à une version modernisée en 2010 sur PSP. Mais Square Enix veut encore faire revivre son jeu et vient de lancer Tactics Ogre: Reborn sur des consoles modernes.

Tactics Ogre: Reborn bénéficie ainsi de graphismes en haute définition, d'un nouveau système de combat et d'améliorations sonores, sans oublier des cinématiques entièrement doublées en japonais et en anglais. Le titre nous emmène sur les îles de Valeria où un roi-dynaste a ramené la paix dans le royaume, mais sa mort déclenche une guerre civile. Les joueurs suivront l'aventure de Denam Pavel qui va se retrouver au centre de ce conflit opposant trois factions, et il faudra gérer son équipe sur le champ de bataille pendant des combats au tour par tour avec diverses classes de personnages, armes, magies et compétences.

Tactics Ogre: Reborn est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5 et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 49,99 € sur Amazon.