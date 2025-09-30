Terminator : encore une mauvaise nouvelle !

Les joueurs devaient à l'origine mettre les mains dès ce mois de septembre 2025 sur Terminator 2D: NO FATE, un jeu d'action rétro à défilement horizontal et en pixel art basé sur le deuxième film de la saga. Le titre, édité par Reef Entertainment et développé par Bitmap Bureau, a déjà été repoussé au 31 octobre prochain, mais il ne sera pas non plus prêt pour Halloween.

Terminator 2D: NO FATE encore repoussé !





Reef Entertainment vient de partager un communiqué pour annoncer un second report du jeu. Désormais, la date de sortie de Terminator 2D: NO FATE est fixée au 26 novembre 2025. L'éditeur s'explique :

Bonjour à tous, Nous tenons à vous informer d'une mise à jour importante concernant la sortie de Terminator 2D: NO FATE. Le jeu sera désormais disponible le 26 novembre 2025. Ce changement est dû aux fluctuations actuelles des échanges commerciaux et des tarifs douaniers à l'international, qui ont retardé la livraison des éléments nécessaires à la fabrication de nos éditions spéciales (édition de lancement et édition collector). Afin de garantir la sortie simultanée de toutes les éditions, cette nouvelle date concerne aussi bien les versions physiques que les versions numériques, partout dans le monde. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension, et nous nous excusons de ce nouveau retard. Notre équipe travaille sans relâche pour que cette attente en vaille la peine, et nous sommes impatients de vous présenter Terminator 2D: NO FATE en novembre prochain. Cordialement, Reef Entertainment

La faute aux tarifs douaniers





Ce second report de Terminator 2D: NO FATE n'est donc pas lié au développement du côté de chez Bitmap Bureau, mais bien à cause des politiques douanières de certains pays. Pour que tout le monde puisse profiter du jeu en même temps, que ce soit les joueurs optant pour une édition numérique ou physique, Reef Entertainment a décidé de retarder le lancement.

Terminator 2D: NO FATE est attendu sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch 1, vous pouvez le précommander en Day One Edition à 54,99 € chez Leclerc.