Terminator: Survivors de retour avec une mauvaise nouvelle

En février dernier, Nacon dévoilait Terminator: Survivors, un jeu d'action et de survie solo et coopératif, développé par Nacon Studio Milan (TT Isle of Man: Ride on the Edge 3) et qui prendra place après les évènements du second film, Terminator 2 : Le Jugement dernier. Le jeu était attendu le 24 octobre 2024 sur PC, en Early Access.

Malheureusement, les studios viennent de publier un communiqué pour annoncer que Terminator: Survivors est repoussé à 2025, toujours en accès anticipé sur PC. Les développeurs ont besoin de davantage de temps pour créer un jeu de qualité, il faudra donc patienter quelques mois supplémentaires avant de mettre les mains sur ce nouveau titre, qui n'a plus de date de sortie précise.

Pour rappel, Terminator: Survivors est d'abord attendu sur PC en accès anticipé, mais des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sortiront après, sans doute en même temps que la mise à jour 1.0. En attendant, vous pouvez retrouver RoboCop: Rogue City à partir de 37,18 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.