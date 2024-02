Terminator: Survivors, une date de sortie et un teaser pour le jeu de survie en monde ouvert

La franchise Terminator a eu droit à de nombreux jeux vidéo, dont Terminator: Resistance, édité par Reef Entertainment et développé par Teyon. Ce dernier a depuis brillé un peu plus avec RoboCop: Rogue City (disponible sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet), cette fois édité par Nacon. C'est ce même éditeur qui dévoile aujourd'hui Terminator: Survivors.

Mais non, Teyon n'est pas au développement, c'est bien Nacon Studio Milan qui va concevoir ce titre, après TT Isle of Man: Ride on the Edge 3. Un jeu officialisé à l'été 2022, mais qui s'offre ce soir un premier teaser qui ne nous en dit pas grand chose. Cependant, les studios précisent que Terminator: Survivors proposera un scénario original prenant place après le second film (Terminator 2 : Le Jugement dernier) , avec du solo et de la coopération. Nous suivrons un groupe de survivants après le Jugement dernier qui doit survivre dans ce monde post-apocalyptique, notamment face aux machines de Skynet.

Quatre ans se sont écoulés depuis le jour où l'humanité a failli disparaître. La vérité derrière cet événement apocalyptique n’a pas encore été faite. Vous sortez d'un abri pour essayer de rétablir un semblant de société dans un monde qui semble vouloir à tout prix vous éliminer, vous et les derniers vestiges de l'humanité. Vous devez parcourir un open world vaste et hostile pour récupérer des matériaux, des ressources mais aussi des informations et rassembler d'autres survivants afin d'établir une base d'opérations pour votre groupe naissant. Mais vous n’êtes pas seul. Les machines de Skynet vous traquent. Elles ne ressentent rien. Elles ne s'arrêtent jamais. Jamais. Tant qu'elles n'auront pas accompli leur mission : éradiquer l'humanité. En solo ou en coop avec jusqu'à trois joueurs, faites renaître l'humanité de ses cendres et découvrez la vérité derrière l’apocalypse nucléaire, Skynet et la menace Terminator. Au cours de votre exploration, vous rencontrez des personnages emblématiques de la franchise mais aussi certains moins connus qui ont leur importance dans l’histoire. Vous découvrez un monde méticuleusement élaboré par une équipe de fans, où se cachent de très nombreuses références au chef-d'œuvre de James Cameron. Ce vaste monde ouvert vous fournira les matériaux essentiels à votre survie et vous y rencontrerez les survivants qui vous aideront à améliorer votre base, mais n'oubliez pas : le redoutable Terminator est là, il vous traque, et représente une menace constante. L’histoire de Terminator : Survivors se situe après le 2ème film. Vos rencontres vous en apprendront plus sur le Jugement Dernier et le scénario inédit vous placera au cœur d’une histoire où vous pourrez changer le destin de l'humanité. L’une de vos missions est de rassembler le peu qu’il reste de l'humanité dans une base que vous utiliserez comme tremplin pour établir un nouveau de départ pour l’homme. Cette base évoluera en fonction votre progression, en solo ou en coop, avec jusqu'à trois amis. Bien que vous ayez l'équipement pour attaquer au corps à corps ou à distance, la furtivité et la prudence peuvent être des approches plus intelligentes face aux machines de Skynet et aux pilleurs lourdement armés qui rôdent.

La date de sortie de Terminator: Survivors est déjà fixée au 24 octobre 2024 sur PC, en Early Access via Steam, des versions consoles sont déjà confirmées pour plus tard.