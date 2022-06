TEST du PlayStation Plus : rétrogaming au poil ? Gros catalogues ? Nouveau service convaincant ?

Des catégories dans des catégories





Sony Interactive Entertainment a pris une décision, celle de fusionner le PlayStation Plus que nous connaissons avec le PlayStation Now. Ainsi, les joueurs ont le choix entre 3 nouveaux abonnements afin de satisfaire leur soif de jeux vidéo. Pour mieux vous éclairer un peu, voici les divers avantages de chaque offre à prendre en compte :

Essentiel - 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

Jeux mensuels PS5 et PS4 ; Accès au multijoueur en ligne ; Stockage dans le cloud ; Autres petits avantages (comme des réductions, etc.).

Extra - 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

Tous les avantages de l’abonnement Essentiel ; Catalogue de jeux PS5 et PS4.

Premium - 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Tous les avantages des abonnements Essentiel et Extra ; Catalogue de jeux PlayStation, PS2, Remasters PS3 et PSP ; Streaming de jeux PS3 ; Versions d’essai limitées dans le temps.



Au Japon, ce nouvel univers est disponible depuis un moment, nous avons pris un abonnement Premium afin de vous livrer nos impressions. Intéressant ? Faut-il succomber ? Et que vaut le retrogaming ? Penchons-nous sur ces questions !

Commençons par ce qui saute aux yeux : la présentation du service. Avant toute chose, Sony met en vedette les titres du moment pour guider le joueur vers les perles à ne pas louper ; surtout des AAA de PlayStation sous le feu des projecteurs. Ensuite, nous avons des catégories sous forme de case pour nous diriger vers un contenu bien précis. Par exemple, « Catalogue », qui regroupe les versions PS4 et PS5 de plusieurs licences. Gros point noir, tout est mélangé et il n’est pas possible de trier par plateforme. Donc si nous recherchons uniquement des productions new gen, il faut faire défiler toute une liste de jeux ; c’est quelque peu fastidieux.

Nous avons un autre coin qui s’appelle aussi... « Catalogue », qui exhibe d’autres catégories où tout est séparé par genre avec de grosses icônes bien visibles et compréhensibles. « Genre », « Must Play », « PSone, PS2, PSP », « PS3 » et même « Ubisoft+ Classics », c’est accessible, limpide, cohérent, nous ne comprenons pas pourquoi Mister S. n’a pas utilisé cette section comme interface principale. Pour finir, nous avons un accès rapide aux « Classics », aux « démos », aux « Jeux en streaming » et aux « jeux mensuels ». Toutes ces branches donnent un peu mal à la tête, le géant japonais aurait dû proposer quelque chose de plus épuré et intelligible. Nul doute que l’apparence va changer au fil des mois pour apporter un peu plus de clarté.

Un tas de jeux oui, sauf pour les vieux gamers





L’une des interrogations revenant le plus souvent : y a-t-il de gros jeux à se mettre sous la dent ? La réponse est oui. Que vous ayez une PS5 ou une PS4 à la maison, vous pouvez vous amuser avec de petites bombes comme Demon’s Souls, Assassin’s Creed Valhalla, Marvel's Guardians of the Galaxy, Ghost of Tsushima, les Spider-Man, Death Stranding et nous en passons. Chose plus que plaisante, les genres sont variés. Il y a de l’aventure, de l’action, du sport, des jeux de combat, de courses, des indépendants, du délirant, du psychédélique... En d’autres termes, il y a de quoi faire pour se détendre un peu les neurones et s’évader. La sélection n’est pas mauvaise, de grands classiques rôdent dans les parages, c’est un régal.

Il y a de quoi faire pour se détendre un peu les neurones et s’évader.

Cependant il faut retenir que toutes les productions ne sont pas éternelles et qu’elles peuvent être retirées du catalogue du jour au lendemain ; contrairement aux jeux mensuels qui restent dans notre Bibliothèque. Pour être clair, il faut en profiter un maximum tant qu’elles sont disponibles. Par ailleurs, pas de jeu Day One dans le service. Sony Interactive Entertainment a été clair sur le sujet, mais promet tout de même, et de temps à autre, d’ajouter un titre à sa sortie sur le PlayStation Plus ; comme ça a été le cas avec Destruction AllStars ou le sera prochainement avec Stray, qui arrive le 19 juillet 2022. Pour faire simple, les grosses expériences ne débouleront pas tout de suite pour les abonnés, malheureusement.

Du côté des vieux titres, c’est catastrophique. La liste est maigre et ridicule pour un lancement. Les jeux PS2 se comptent sur les doigts d’une main, et la PSP et la PSone n’ont pas de quoi émoustiller. Le choix des titres est risible, c’est comme si PlayStation avait oublié qu’il possédait dans sa besace des chefs-d’œuvre vidéoludiques qui ont marqué des générations. Il faut du lourd dès le départ, et non pas du Toys Story 2 ou encore I.Q. Il fallait mettre Tekken 3 au lieu du 2, envoyer les Metal Gear Solid, les Final Fantasy, les Tomb Raider, les MediEvil, les Gran Turismo, les God of War, des jeux que nous avons déjà achetés sur le PlayStation Store à une époque lointaine.

Certes, il faut titiller le consommateur au fil des mois, l’exciter en ajoutant quelques perles d’antan, mais 18 jeux seulement pour le démarrage d’un nouveau service, c’est un gros NON. La firme aurait pu préparer le terrain, c’est vraiment dommage. Pour ce qui est de la PS3, nous retrouvons le catalogue du PlayStation Now. Les productions sont variées, il y a de quoi se faire plaisir. Mais alors, où est-ce que cela bloque ? Le streaming, mais nous reviendrons sur le sujet un peu plus tard...

Les démos sont intéressantes, car elles nous donnent accès au jeu complet, mais nous sommes limités dans le temps. Nous pouvons donc commencer une aventure, en profiter de longues heures, jusqu’à ce que le compteur tombe à zéro. Point à retenir, nous conservons les Trophées gagnés, mais aussi notre sauvegarde afin de reprendre notre progression si nous décidons d’acheter le jeu complet.

Une belle émulation ?





Parlons peu, parlons bien. Est-ce que les jeux PSone et PSP tournent parfaitement dans nos consoles actuelles ? Pour commencer, deux versions sont disponibles, PS5 ou PS4, c’est à vous de choisir. La différence ? D’un côté, la résolution est en 4K, de l’autre en 1080p. Ensuite, les machines lissent automatiquement les textures pour amener une image propre et agréable à la rétine.

Des paramètres pratiques et efficaces.

Pour vous donner un exemple, dans Tekken 2, les personnages sont nets et détaillés. Cependant, lorsqu’un titre exhibe un brin de 2D, l’image est baveuse, effroyable et illisible. Pennons le cas de Resident Evil Director’s Cut, les décors deviennent un gros tas de bouilli de pixels, tandis que les protagonistes sont clinquants. Pour pallier ce type de souci, le constructeur a inclus une option qui permet d’ajouter un filtre, « Rétro classique », apportant des scanlines, changeant les couleurs et floutant légèrement l’image ; sincèrement, ça fait du bien.

En outre, il est possible d’étirer le rendu pour que le tout s’adapte parfaitement à votre téléviseur, mais nous conseillons de laisser l’aspect de base (le 4:3) pour éviter toute déformation. Autre fonctionnalité agréable, la faculté de sauvegarder n’importe où et de charger sa partie n’importe quand. Pour terminer, nous pouvons revenir en arrière. Vous êtes morts et vous n’avez pas envie de tout recommencer ? Pas de panique, il suffit de lancer l’option adéquate, de choisir un moment précis et de reprendre son aventure. Un paramètre pratique et efficace ; une fois essayé, il est difficile de s’en passer.

Sans et avec filtre

Les jeux PS2, eux, n’ont pas droit au même traitement. Ainsi, il n’y a pas d’options visuelles pour adoucir le rendu, ni même de sauvegarde manuelle et pas de « rembobinage ». Nous devons nous contenter d’un émulateur simple, qui n’améliore pas beaucoup les graphismes, mais qui expose tout de même des textures propres à l’écran. Cela reste correct globalement, disons que nous sommes déçus de ne pas avoir de paramètres supplémentaires.

Et la PS3 ? Eh bien, comme nous vous l’avons dit précédemment, c’est du streaming. Nos machines réclament une bonne connexion pour jouer sur la Toile. Néanmoins, si votre réseau n’est pas stable, vous verrez un rendu médiocre s’afficher sous vos yeux. Nous avons testé le tout dans d’excellentes conditions, résultat ? C’est flou et il y a une micro latence entre le moment où nous appuyons sur une touche et l’action à l’image. C’est frustrant. Il faut donc un temps d’adaptation pour que nos réflexes s’y fassent, mais éviter de jouer avec des productions demandant un certain doigté, cela risque de vous énerver rapidement. L’idéal aurait été, tout comme la PSone, PSP et PS2, d’installer un titre dans la console pour en profiter sans aucun couac.

PS2 et PS3

Le Premium, pas pour maintenant





Même si l’interface manque de clarté, le nouveau PlayStation Plus est excellent dans l’ensemble. Le service est bien garni en jeux PS4 et PS5, idéal pour les petites bourses et permet de découvrir des perles que vous n’auriez jamais achetées. Le catalogue est bien fourni, il y a de quoi passer des heures et des heures devant son téléviseur.

Alors, faut-il craquer pour l’abonnement Premium dès maintenant ? Sincèrement, non. La liste des jeux classiques est ridicule et ne donne pas envie de dépenser un euro supplémentaire pour « ça ». Où sont les œuvres vidéoludiques qui ont su nous faire vibrer et nous transporter sur PSone, PS2 et PSP ? Encore une fois, pour un lancement, c’est risible ; mieux vaut attendre que la liste s’agrandisse avant de succomber. Alors quoi ? Nous conseillons de craquer pour l’abonnement Extra qui permet de mettre la main sur plusieurs (petites et grosses) productions PS4 et PS5. Mais les bases sont bonnes, il suffit à Sony d'épurer le tout et d’ajouter des perles pour convaincre un peu plus le consommateur.

Note : nous ferons une mise à jour de ce test lorsque le service français sera disponible.

Les plus Idéal pour les petites bourses

La fusion du PS+ avec le PS Now, une bonne idée

Un catalogue PS4 et PS5 bien fourni

Les paramètres supplémentaires pour la PSone et PSP

La venue des jeux PS2 sur PS5 et PS4

Les démos de jeux complets Les moins Pas d’options supplémentaires pour les jeux PS2

Le streaming des jeux PS3 (et PS4), pas fou

Un catalogue de jeux classique risible pour un lancement