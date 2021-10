Tetris 99 : un 25e Grand Prix annoncé et c'est Monster Hunter Rise qui s'y colle !

Les mois se suivent et Nintendo continue de proposer de petits évènements à la communauté de joueurs de Tetris 99. Ainsi, en septembre, il était possible de récupérer un thème WarioWare: Get It Together!, l'exclusivité du moment sur Switch. Pour octobre, ce n'est pas la belle Samus Aran qui s'invitera dans le Battle Royale, mais une production tierce tout droit venue de chez Capcom, Monster Hunter Rise !

Eh oui, les créatures et symboles tribaux de l'un des derniers Monster Hunter de la Switch vont prendre vie à travers un arrière-plan du plus bel effet d'ici quelques jours. Un 25e Grand Prix va donc avoir lieu du vendredi 8 octobre à 9h00 au mardi 12 octobre à 8h59, lors duquel il faudra simplement jouer pour accumuler 100 points et débloquer votre récompense.

Notez tout de même que vous être abonné au Nintendo Switch Online pour jouer à Tetris 99. Des cartes d'abonnement sont en vente sur Amazon si besoin.

Lire aussi : TGS 2021 : Monster Hunter Rise, collaborations avec Ghost 'n Goblins Resurrection et Sonic, maigres détails pour Sunbreak et date de sortie sur Steam