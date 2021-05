The Evil Within : Bethesda a redéposé la marque

Shinji Mikami a fait trembler les joueurs avec Resident Evil et Dino Crisis, il a par la suite œuvré sur des titres moins horrifiques, avant de revenir à ses premiers amours chez Tango Gameworks en concevant deux opus de la série The Evil Within. De l'horreur et de l'action qui ressemblaient fortement à Resident Evil 4.

La licence n'a pas forcément cartonné, Shinji Mikami développe d'ailleurs actuellement GhostWire: Tokyo, mais Bethesda ne lâche pas la franchise pour autant. Trademarkia indique en effet que ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda, a redéposé la licence The Evil Within en juillet dernier pour « continuer son exploitation », ce qui ne veut malheureusement rien dire. D'habitude, un studio redépose une marque dans le but de l'exploiter dans la foulée, mais là, le dépôt a été fait quelques semaines avant l'annonce du rachat de ZeniMax/Bethesda par Microsoft, les studios ont sans doute simplement voulu s'assurer que la licence leur resterait entre les mains.

Pour rappel, le premier The Evil Within a été rajouté dans le Xbox Game Pass et sur le Microsoft Store, les fans attendent l'arrivée du second volet, mais pour un The Evil Within 3, il faudra sans doute attendre un moment. Comme évoqué plus haut, Shinji Mikami planche sur GhostWire: Tokyo, attendu cette année sur PC et PS5, et peut-être qu'après seulement, le concepteur japonais retrouvera Sebastian Castellanos. Vous pouvez retrouver The Evil Within 2 à 16,89 € sur Amazon.