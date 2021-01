The King of Fighters XIV Ultimate Edition annoncé et disponible sur PS4, une édition physique à venir prochainement

Alors que nous devions enfin découvrir les personnages du Season Pass 3 de Samurai Shodown et le tout premier trailer de The King of Fighters XV, SNK a soudainement reporté ses annonces sans en donner la raison. Et pourtant, c'est un tout autre sujet qui a été mis sur la table, sans doute aussi prévu comme étant une surprise, puisque c'est The King of Fighters XIV qui signe son retour dans une Ultimate Edition à destination de la PS4 !

Pour 39,99 €, vous pouvez donc obtenir l'intégralité du contenu paru pour le jeu de combat ces dernières années, puisque The King of Fighters XIV Ultimate Edition est disponible dès maintenant sur le PlayStation Store. Une édition physique est elle prévue pour ce printemps en Europe et dès le 11 mars au Japon ! Quid de l'Amérique du Nord ? Le territoire semble être boudé, dommage pour les joueurs locaux. Voici la description de la boutique en ligne :

Cette édition spéciale regroupe les 8 personnages et 10 costumes proposés en DLC pour The King of Fighters XIV. Elle inclut également 10 thèmes PS4 différents. Cette édition inclut : Jeu de base : The King of Fighters XIV ;

Personnages DLC (8) :

Rock Howard ;



Vanessa ;



Ryuji Yamazaki ;



Whip ;



Heidern ;



Blue Mary ;



Oswald ;



Najd.

Costumes DLC (10) :

Classic Kyo ;



Nightmare Geese ;



Classic Iori ;



Athena Asamiya KOF '98 ;



Shun'ei tenue de kung-fu ;



Nakoruru uniforme d'écolière de Kamuikotan ;



Kula robe d'été ;



Angel diablesse ;



Meitenkun pyjama ;



Sylvie petit chaperon rouge.

Thèmes originaux PS4 (10).

Au moins, il s'agit là d'une bonne porte d'entrée pour les joueurs désireux de découvrir la licence ou cet épisode en particulier. Des cartes PSN sont en vente sur Amazon ou la Fnac pour effectuer vos achats sur le PSS.