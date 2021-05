The King of Fighters XV : Blue Mary nous fait une démonstration de sambo pour son annonce au roster

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas du côté de The King of Fighters XV, dont la révélation des personnages qui seront dans son roster nous occupe depuis plusieurs mois déjà. Récemment, nous avons eu droit au duo Ralf Jones et Clark Still, ainsi qu'à Leona Heidern, tous membres de la Team Ikari. Cette fois, c'est une autre jeune femme à la plastique de rêve qui fait son retour.

C'est en effet Blue Mary qui sera jouable sans passer par la case DLC cette fois, à nouveau doublée par Sarah Emi Bridcutt comme dans le précédent épisode. Cette belle Américaine surnommée S Class Woman donnera quelques leçons de sambo à ses adversaires, un sport de combat provenant de l'URSS dans notre monde bien réel et qui ressemble en partie à de la MMA.

Pour ne pas changer, nous ne savons toujours pas quelles consoles accueilleront ce KOF XV, attendu cette année sans plus de précision. Son prédécesseur The King of Fighters XIV Ultimate Edition est lui vendu 39,99 € sur Amazon.