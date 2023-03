The Last Worker : une date de sortie très proche confirmée sur tous les supports pour cette aventure narrative en VR

Nous en avions parlé il y a déjà fort longtemps, The Last Worker se veut être une fable anticapitaliste, où votre objectif sera de démanteler votre entreprise de l'intérieur. Il s'agit donc d'une aventure dystopique où le héros de l'histoire Kurt et son compagnon robotique Stew vont mettre le boxon à l'usine façon V pour Vendetta. Le jeu se situe à mi-chemin entre simulation de travail et jeu furtif. Bien entendu, le titre s'annonce avant tout destiné à celles et ceux appréciant la satire.

Dans un communiqué tout aussi ironique, voici ce que le directeur Jörg Tittel déclare :

Tout comme la pandémie nous a rendus tous dépendants des livraisons à domicile, il nous a fallu une pandémie entière pour livrer ce jeu. Nous nous sommes souvent sentis comme Kurt, surmenés, solitaires et fatigués, et Skew, notre compagnon, nous rappelle qu'il y aura du plaisir et de la lumière au bout de ce centre de distribution.

Outre l'histoire, la direction artistique du jeu surprend et s'approche d'un Borderlands. Outre son intérêt esthétique, le choix d'un tel style graphique permettra un portage propre, et ce quel que soit le support de destination. Et ces supports sont nombreux, car le titre s'apprête à sortir le 30 mars prochain sur Meta Quest 2, PSVR 2, PC VR, PC, PS5, Switch et Xbox Series X|S, au prix de 19,99 € (même le tarif est anticapitaliste).