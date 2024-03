The Outlast Trials : le jeu d'horreur passe en V1 avec un tas de nouveautés

Dévoilé en 2019, The Outlast Trials aura passé quelques mois en Early Access sur PC, mais Red Barrels a terminé le gros du travail et il lance sur survival-horror coopératif en version 1.0 aujourd'hui, sur ordinateurs, mais également sur consoles de salon. Place à la bande-annonce de lancement :

La V1 de The Oultast Trials comprend ainsi de nombreuses améliorations, comme des épreuves supplémentaires, des cosmétiques pour personnaliser son personnage, des défis hebdomadaires, la prise en charge des manettes et du cross-play entre PC, PlayStation et Xbox. Le jeu d'horreur nous ramène en 1959, alors que la société Murkoff recrute des cobayes pour créer des agents dormants. Des Réactifs qui vont subir d'horribles épreuves pour être conditionnés à obéir avant d'être relâchés dans la société. Red Barrels rajoute :

Outlast a toujours été une expérience ou les joueurs doivent trouver une façon de survivre malgré l’horreur accablante. Vous vous en sortirez peut-être vivant, mais vous serez changé à tout jamais. Avec The Outlast Trials, nous nous sommes demandé : « Et si nos joueurs étaient piégés ensembles dans l’horreur ? » Ce fut une longue aventure pour pouvoir offrir une expérience au niveau de qualité auquel on s’attend de la part de Red Barrels. On voulait faire quelque chose d’épeurant, de troublant, de drôle et de choquant. On voulait créer une experience que les joueurs pourraient dévorer seuls ou en équipe. Mais surtout, on avait besoin de bâtir un jeu auquel les joueurs pourraient retourner encore et encore. On espère que vous apprécierez notre cauchemar.

The Oultast Trials est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.