The Outlast Trials : plus de retour en arrière possible pour le survival-horror coopératif

Après deux premiers épisodes particulièrement horrifiques en solo, la franchise Outlast va lorgner du côté du multijoueur coopératif avec The Outlast Trials, un titre toujours développé par Red Barrels et déjà jouable en Early Access sur ordinateurs depuis l'année dernière. Mais la version 1.0 arrive à grands pas.

Comme l'avaient annoncé les développeurs, la version finale de The Outlast Trials sortira le 5 mars prochain sur PC, mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La date fatidique approche et Red Barrels a une bonne nouvelle pour les fans : The Outlast Trials est gold, le développement est terminé et le survival-horror coopératif sera bien à l'heure au début du mois prochain. Les développeurs remercient au passage tous les joueurs pour leurs retours lors de l'accès anticipé, ainsi que les joueurs consoles pour leur patience.

Tout le monde pourra donc découvrir The Outlast Trials à partir du 5 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.