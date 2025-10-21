The Sinking City 2 : une mauvaise nouvelle pour le survival horror

Cela fait maintenant un an et demi que Frogwares a dévoilé The Sinking City 2, un jeu d'horreur et d'action qui devait sortir en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Depuis, le développeur a financé avec succès son jeu sur Kickstarter et il a même ressorti le premier opus dans une version Remastered, mais la conception de cette suite a pris du retard.

Quand sortira The Sinking City 2 ?





Dans un communiqué publié sur son site officiel, Frogwares annonce le report de The Sinking City 2 au premier semestre 2026, « en raison des difficultés persistantes liées à l'invasion russe de l'Ukraine ». Le jeu sortira donc entre janvier et juin de l'année prochaine. Le développeur évoque une conception difficile, citant « les fréquentes attaques de drones et de missiles, les coupures de courant et la nécessité de s'adapter constamment à des conditions instables ». Frogwares préfère prendre son temps pour terminer le développement de cette suite, qui sera très différente du premier volet.

The Sinking City 2 veut faire trembler les joueurs





Eh oui, comme le rappelle le studio ukrainien, le premier The Sinking City était un jeu d'aventure et d'enquête, mais The Sinking City 2 sera un pur survival-horror, « axé sur la tension, le rythme, les combats et l'atmosphère ». Une expérience bien différente, comme le montrent les nouvelles images de gameplay partagées par Frogwares aujourd'hui. Le jeu est bien plus sombre et notre héros s'éclaire uniquement à l'aide d'une lampe torche dans les intérieurs étriqués. Les fans de Resident Evil auront également remarqué la carte, très fortement inspirée de celles des jeux de Capcom. Ces visuels sont à découvrir sur la seconde page.

Les développeurs précisent que ces captures de gameplay viennent d'une version alpha du jeu, « beaucoup de choses peuvent et vont changer » d'ici la sortie l'année prochaine. En attendant de mettre les mains sur cette suite, vous pouvez retrouver The Sinking City Remastered à 10 € (- 75 %) sur GOG.com.