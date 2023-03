The Walking Dead Saints & Sinners 1 & 2 : une édition deluxe PSVR 2 et un patch qui ne sera pas gratuit pour tout le monde !

Voici que les deux chapitres de Waking Dead : Saints & Sinners s'apprêtent à débarquer sur PSVR 2 à la fin du mois (21 mars 2023). Les joueurs PCVR ne sont pas en reste, car eux aussi profiteront du second opus de la saga le même jour. Pour célébrer l'événement, le studio Skydance Interactive montre la différence entre le premier chapitre PlayStation VR 1 et sa version PSVR 2 :

Skydance Interactive annonce plusieurs éléments dans cette vidéo comparative :

Des effets de lumières améliorés ;

Des environnements améliorés ;

Des animations améliorées ;

Un gameplay amélioré.

A noter, pas un mot sur les retours haptiques qui, dans un jeu comme celui-ci, pourraient apporter un énorme plus. Espérons que cela ne soit qu'un oubli dans la communication.

Un patch gratuit, mais pas pour tous !





Pour les joueurs ayant pu s'essayer au titre sur PSVR premier du nom et qui souhaiteraient le recommencer sur PlayStation VR 2, ou pour ceux qui se le sont déjà procurés à bas prix en espérant que la mise à jour serait gratuite comme les annonces précédentes le laissait penser, la mise au point du studio n'est pas des plus plaisantes. En effet, la version de base du jeu ne donne pas droit à la gratuité du patch vers la version PSVR 2. Seuls les possesseurs de la Toutist Edition économiseront les 9,99 euros que coûte la mise à jour.

À la fin de l'année dernière, le studio avait évoqué que le second volet de la saga serait également porté sur le premier PlayStation VR, ce qui serait une bonne nouvelle pour ceux ne pouvant pas s'offrir le PlayStation VR 2. Mais pour le moment, le titre n'apparaît pas sur le PlayStation Store. A suivre !

Une édition de luxe avec les deux opus





Si vous souhaitez vous faire l'intégralité de la saga, Vous le bundle à 59,99 €, qui propose les versions complètes des 2 chapitres pour moins que le prix d'un seul jeu.

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.