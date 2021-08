The Wayward Realms : premier teaser pour le RPG par d'anciens développeurs de The Elder Scrolls

Cela fait déjà plusieurs années que OnceLost Games développe The Wayward Realms, un jeu de rôle en monde ouvert dans un univers fantasy. Il faut dire que le titre est ambitieux, et les personnes derrière le projet sont déjà connues : Ted Peterson et Julian LeFay ont travaillé sur The Elder Scrolls: Arena et Daggerfall, les deux premiers volets de la célèbre franchise de Bethesda.

Tout récemment, OnceLost Games a partagé une première vraie bande-annonce de The Wayward Realms, et elle fait peur à voir. Même si ce teaser ne montre pas grand-chose, nous pouvons déjà constater des textures d'un autre âge et des animations rigides, nous ramenant presque à l'ère PlayStation 2 et Xbox. Frustrant, car le jeu est sur le papier très prometteur, les développeurs parlent de grandes villes avec des centaines de milliers de PNJ, des forêts sombres, des montagnes gigantesqus, de vastes océans ou encore des marais, créés de manière procédurale. Un Maître du Jeu virtuel sera là pour faire réagir les personnages et factions aux actions du joueur pour une aventure unique avec un vrai côté RPG permettant d'incarner un aristocrate, un voleur, savant ou « n'importe quel rôle que vous créez », avec la possibilité de personnaliser ses capacités et compétences pour créer des sorts, potions et enchantements.

Croisons les doigts pour que la technique soit à la hauteur des ambitions, The Wayward Realms n'a pas encore de date de sortie, mais il est clair que malgré ce teaser en demi-teinte, il a déjà tapé dans l'œil des rôlistes virtuels. Vous pouvez retrouver Les contes de Tamriel, livre 1 à 25 € sur Amazon.