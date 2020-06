The World Ends With You the Animation : un anime inspiré du jeu de Square Enix annoncé

L'Anime Expo n'aura pas lieu cette année, et sera remplacée par l'Anime Expo Lite uniquement en numérique, crise sanitaire oblige. Vous vous en souvenez peut-être, mais le salon virtuel avait choisi d'utiliser une illustration de The World Ends With You pour son poster, quand bien même il n'avait officiellement aucune actualité. Ce n'était pas innocent : une annonce autour de la franchise est prévue pour ce week-end de festivité.

Après un The World Ends With You -Final Remix (disponible à 49,99 € à la Fnac, ou à 54,99 € sur Amazon), Square Enix prépare en effet un anime autour du jeu musical ! The World Ends with You The Animation, comme il semble être appelé, a cependant été seulement confirmé à la volée, et n'a pas encore été pleinement détaillé. Pour cela, nous avons donc rendez-vous à l'Anime Expo Lite le samedi 4 juillet 2020 à 3h00 précisément.

Un site teaser avec un compte à rebours rappelant forcément le jeu vidéo et un premier artwork dépeignant le quartier de Shibuya a pour le moment été lancé. Aurons-nous droit à une série en plusieurs épisodes ou à un long-métrage ? Qui se chargera de l'animation ? Quel sera le rôle de Tetsuya Nomura et les créateurs de l'aventure originale ? Réponses la semaine prochaine !

