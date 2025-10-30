Thief VR : Legacy of Shadow, date de sortie et gameplay pour le jeu d'infiltration en VR

Lors du PlayStation State of Play diffusé en juin dernier, le développeur Maze Theory (Doctor Who: The Edge of Time) et l'éditeur Vertigo Games (Arizona Sunshine) ont dévoilé Thief VR : Legacy of Shadow, un jeu d'action et d'infiltration en réalité virtuelle. Le titre s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce, ainsi qu'une date de sortie.

Voici une présentation de la version PSVR 2 de Thief VR : Legacy of Shadow :

Seul un voleur peut reconnaître un autre voleur





Chaque jeu Thief propose un éventail d’outils et de défis qui vous inciteront naturellement à privilégier la furtivité au combat, à résoudre les problèmes de diverses manières et à observer attentivement votre environnement à l’aide de chacun de vos sens. Si cela peut sembler difficile de prime abord, vous avez tout intérêt à prendre votre temps. Les niveaux sont relativement ouverts et non linéaires pour laisser le libre choix au joueur, véritable marque de fabrique des jeux de simulation immersifs. Selon Steven Gallagher (directeur créatif chez Eidos-Montréal), donner carte blanche aux joueurs au lieu de leur imposer des actions est un élément essentiel permettant à leur histoire unique de se dessiner.

L’utilisation des recoins sombres pour aborder des intrigues plus ténébreuses encore, des atmosphères riches et oppressantes, une touche d’humour pince-sans rire : ces éléments intrinsèques à la série Thief s’intègrent avec brio au caractère immersif de cette simulation en VR. « Le sentiment de présence généré par la VR rend cette expérience encore plus intense et captivante », déclare Steven. « Lorsque vous tournez la tête pour regarder derrière vous, tout en utilisant vos mains pour forcer une serrure en exploitant le retour haptique, vous sentez un sentiment d’immersion inégalé dans la ville. »

L’obscurité est le seul allié d’un voleur solo. Les lentilles OLED du casque PS VR2 offrent un contraste plus intense et plus naturel, ce qui donne un avantage non négligeable dans l’obscurité. L’intégration du son de nouvelle génération permet aux joueurs de tendre l’oreille pour détecter le danger. Il y a un sentiment d’anticipation et d’intimité tangible à se faufiler dans le noir en réalité virtuelle, à regarder au coin des bâtiments, puis à passer par une fenêtre en utilisant sa tête et ses mains.

C’est comme au bon vieux temps





Thief VR associe un gameplay d’infiltration classique à une immersion de nouvelle génération. Les joueurs incarneront une voleuse prometteuse nommée Magpie qui évolue dans « la Cité », un monde de fantasy dystopique, comprenant également des éléments steampunk. Sous les traits de Magpie, vous devrez utiliser des outils divers et variés, votre sens de l’observation et votre créativité pour échapper à la vigilance des gardes pendant que vous vous infiltrerez dans des manoirs afin d’y dérober des artefacts anciens (et peut-être plus ?) sous l’œil observateur d’un voleur bien connu nommé Garret.

Thief VR a été conçu par des fans pour les fans. Si vous êtes fan de la série, vous reconnaîtrez peut-être la voix de Stephen Russell donnant vie à Garrett. Mais d’autres surprises vous attendent. Par exemple, en ce qui concerne le gameplay, nous nous sommes grandement inspirés des mécanismes de furtivité et du gameplay captivant de Thief: The Dark Project (1998) et de Thief II: The Metal Age (2000) pour mettre au point les bases de Thief VR.

Avec Steven, nous relions les jeux Thief de différentes époques et générations de consoles. Depuis qu’il a rejoint Eidos-Montréal en 2008, son expérience dans l’animation, les cinématiques et la conception narrative de Thief (2014) a fait de lui un consultant inestimable pour Vertigo et Maze Theory. Il a également préservé un secret concernant l’histoire en réalité virtuelle de Thief.

Nous ne partirons pas tant que nous n’aurons pas eu ce que nous voulions





Inutile d’avoir joué aux précédents épisodes de Thief pour apprécier Thief VR. Tout le monde peut incarner une voleuse experte dans un monde créé il y a près de 30 ans. La réalité virtuelle a donné une nouvelle dimension à tension palpable qui a fait toute la renommée de la franchise Thief. Nous sommes impatients de voir comment les joueurs de PS VR2 parviendront à s’extirper de situations épineuses sans se faire prendre à partir du 4 décembre.