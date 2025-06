Thief VR: Legacy of Shadow, la franchise culte d'infiltration de retour en réalité virtuelle

Sony n'a pas oublié son PSVR 2 pendant le PlayStation State of Play de cette nuit, nous avons notamment découvert un jeu d'infiltration déjà très attendu par les amateurs d'immersive sims. Vertigo Games s'est associé à Eidos Montréal et a confié à Maze Theory le développement de Thief VR: Legacy of Shadow, dont voici la première bande-annonce :

D'abord connue sous le nom de Dark Project par chez nous, la franchise est né en 1998 chez Looking Glass Studios (System Shock), avant d'être rebooté par Eidos Montréal en 2014 avec Thief. Les possesseurs d'un casque de réalité virtuelle vont pouvoir se glisser dans la peau d'un voleur dans la Cité, voici ce qu'il faut savoir :

Une ville d’ombres dirigée par les puissants et crainte par les opprimés. Ses toits sont un labyrinthe au-dessus de ruelles sinueuses. Les gardes rodant sans relâche font respecter la volonté de fer du Baron Ulysses Northcrest, un tyran qui éradique les rebelles. Vous êtes Magpie, une voleuse rusée orpheline, par la faute de Northcrest. Pour survivre dans la rue, elle a dû voler… Jusqu’à découvrir un artéfact, contenant un héritage du passé. Utilisez des mécaniques VR immersives pour voler et esquiver les forces contrôlant la ville. Exposez ses secrets et un complot menaçant ses fondations. Une franchise légendaire : découvrez Thief pour la première fois en VR, entre gameplay de vol classique et immersion next-gen.

: découvrez Thief pour la première fois en VR, entre gameplay de vol classique et immersion next-gen. Dominez les ombres : restez dans l’ombre, échappez aux patrouilles et déjouez leurs stratégies avec des mécaniques furtives en temps réel.

: restez dans l’ombre, échappez aux patrouilles et déjouez leurs stratégies avec des mécaniques furtives en temps réel. Vols réalistes : faites les poches des gardes, ouvrez des compartiments cachés et crochetez des serrures avec des interactions tactiles en VR.

: faites les poches des gardes, ouvrez des compartiments cachés et crochetez des serrures avec des interactions tactiles en VR. Talent et précision : utilisez un éventail de flèches et outils pour détourner l’attention des gardes, ou encore désactiver et neutraliser les menaces avec le tir à l’arc en VR immersif.

: utilisez un éventail de flèches et outils pour détourner l’attention des gardes, ou encore désactiver et neutraliser les menaces avec le tir à l’arc en VR immersif. Explorez la ville : grimpez sur les toits, faufilez-vous dans les ruelles et découvrez des secrets dans un univers d’inspiration steampunk.

: grimpez sur les toits, faufilez-vous dans les ruelles et découvrez des secrets dans un univers d’inspiration steampunk. Votre approche : chaque vol offre divers chemins et styles de jeux : passez les gardes sans être vue ou éliminez-les dans l’obscurité.

Thief VR: Legacy of Shadow sortira en 2025 sur PlayStation VR 2 et Meta Quest 2, 3 et 3S, puis sur PC (SteamVR) plus tard dans l'année.