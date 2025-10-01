Thief VR: Legacy of Shadow dévoile son gameplay en vidéos

Vertigo Games, en collaboration avec Maze Theory et Eidos-Montréal, dévoile aujourd'hui un premier aperçu du gameplay de Thief VR: Legacy of Shadow, une expérience d'infiltration immersive dont la sortie est prévue plus tard dans l'année sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2, 3 et 3S, ainsi que sur PC VR.

Dans cette vidéo de gameplay de Thief VR: Legacy of Shadow, Dan Maher, le présentateur, transporte les spectateurs à Londres, à l'occasion d'un événement spécial de présentation du jeu. La séquence inclut un tout nouveau trailer gameplay, un aperçu détaillé du jeu en compagnie de Nick Witsel, Principal Game Designer chez Vertigo Games, ainsi que les premières réactions des médias et créateurs de contenu ayant pu poser leurs mains sur le jeu lors de l'événement.

À propos de Thief VR: Legacy of Shadow





Cette ville d'ombres est dirigée par le tyran Baron Ulysses Northcrest. Les joueurs incarnent Magpie, une voleuse rusée devenue orpheline par la faute de Northcrest. Pour survivre dans la rue, elle a été forcée de voler jusqu'à la découverte d'un artéfact légendaire, contenant un héritage du passé.

Pour la première fois, les fans vont pouvoir découvrir le monde de Thief en réalité virtuelle, alliant gameplay d'infiltration classique et immersion de nouvelle génération. Ils devront utiliser leur corps pour éviter les gardes et leurs mains pour faire les poches, ouvrir des compartiments secrets et crocheter des serrures, notamment grâce à des interactions tactiles. À leur disposition, un arsenal de flèches et d'outils pour distraire, neutraliser ou éliminer les menaces avec un tir à l'arc immersif en VR, le tout en devant escalader les toits, se faufiler dans de sombres ruelles et découvrir les secrets de cet univers inspiré du steampunk. Chaque cambriolage offre plusieurs chemins et styles de jeu : passer inaperçu ou éliminer ses ennemis depuis l'ombre.

Quelle est la date de sortie de Thief VR: Legacy of Shadow ?





Thief VR: Legacy of Shadow sera disponible plus tard dans l'année et il est désormais disponible de l'ajouter dans votre liste de souhaits sur PlayStation VR 2, Meta Quest et Steam VR. Vous pouvez acheter le pack PlayStation VR 2 + Horizon Call of the Mountain à 499,99 € sur Cdiscount.

