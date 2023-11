Thomson Roxxor G17, G16 et G16S : une gamme de PC portables avec des caractéristiques haut de gamme de chez haut de gamme !

Thomson est une marque qui affiche 130 ans d'existence au compteur et propose une large gamme de produits dans les domaines de la télévision, l'audio-vidéo, la téléphonie, l'informatique, les produits connectés, la domotique, l'électroménager, la maison, le bien-être, etc. A ce jour, la marque appartient au groupe Talisman Brands Inc. et les plus curieux peuvent se renseigner sur son site officiel.

Thomson Gaming vient de présenter une gamme de PC Portables pour les gamers qui se compose de trois modèles aux caractéristiques différentes mais avec un point commun qui est de proposer du matériel haut de gamme. Il y a donc le Thomson Roxxor G17, le Thomson Roxxor G16 et le Thomson Roxxor G16S dont nous allons détailler les careactéristiques dnas ce qui suit.

Thomson Roxxor G17 : le fer de lance de la marque !

Le Roxxor G17 est le flagship de cette nouvelle gamme et il vise à satisfaire les gamers les plus exigeants en embarquant les xcomposants les plus performants du moment. Côté processeur, il y a le choix entre un Intel Core i7-13700HX ou un Intel Core i9-13900HX tandis que pour la carte graphique, nous restons toujours dans le haut du panier avec le choix entre une Nvidia RTX 4080 ou 4090 équipées respectivement de 12 et 16 Go de mémoire DDR6 avec un TGP de 175 Watts max. Côté mémoire (RAM) ce sera 32 Go de DDR5 à 4800 ou 5600Hz et pour le stockage, ce sera un SSD M2 de 1To ultra rapide. Les yeux en auront aussi pour leur argent avec un écran de 17,3 pouces QHD+ à 240 hertz. enfin, les connexions sans fil sont au niveau avec du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Cette bête de course a des dimensions sympathiques (39,5 x 27,8 x 2,49 cm) et un poids, somme toute, bien raisonnable à la vue de sa puissance de 3,29 Kg. Le prix varie selon la configuration choisie entre 2 999 et 3 699 euros TTC.

Roxxor G16 : haut de gamme avec un écran plus petit.

Plus petit, le G16 est beaucoup plus fin (35,9 x 27,3 x 1,99 cm) et affiche seulement 2,7 Kg sur la balance. Il est équipé d'un processeur Intel Core i9-13900HX, d'une carte graphique NVidia RTX 4070 dotée de 8 Go de DDR6 avec un TGP max de 140 W, de 32 Go de mémoire DDR5 à 4800 Hz et d'un SSD M2 de 1 To. Pour accompagner tout ça, il est équipé d'un écran QHD+ de 16 pouces à 240 Hz. L’adoption d’un système de refroidissement doté d’une chambre à vapeur et de deux ventilateurs surdimensionnés permettent à ce PC d’absorber un flux de chaleur de 185 W. Son prix est de 2299 euros.

Roxxor G16S : un PC plus léger, plus abordable.





Avec ce modèle, Thomson offre un PC compact encore plus léger que les précédents (2,45 Kg) et plus modulable afin de s'adapter à une gamme plus large de budget. Le modèle haut de gamme est équipé d'un processeur Intel Core i7-13700HX, d'une carte graphique NVIDIA RTX 4070, de 32 Go de mémoire et d'un SSD M2 de 1 To. L'écran a une dalle de 16 pouces en QHD+ avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. Dans les alternatives moins onéreuses, il est possible d'opter pour un processeur Intel Core i5-13500HX et une carte graphique NVIDIA RTX 4050 ou 4060. Le tarif de base de ce PC est de 1499 euros.

Avec cette gamme de PC portables gaming, Thomson vient jouer dans la cours des grands avec des tarifs qui se tiennent dans la fourchette moyenne des équivalents de la concurence. en se positionnant clairement dans le segment du haut de gamme, la marque vise à marquer les esprits pour essayer de se faire une place au milieu des leaders du marché que sont Aus ROG, Lenovo Legion, MSI, ACER ou encore RAZER. Sur le papier, ces PC sont en phase avec les attentes des joueurs et nous pourrons vous donner un avis pratique d'ici une quinzaine de jour après avoir testé le Roxxor G17. A suivre !