tinyBuild rachète les licences Surgeon Simulator, I am Bread, I am Fish et le studio Konfa Games

tinyBuild n'est déjà plus un petit éditeur, il a dans son catalogue des franchises comme Hello Neighbor, Hellpoint et un tas de jeux indépendant, mais il vient de franchir un nouveau cap en rachetant trois licences à Bossa Studios. Et tinyBuild a également profité de l'été pour racheter un autre studio.

Konfa Games, développeur de Despot's Game, appartient désormais à tinyBuild, suite à un rachat de 5,4 millions de dollars. Les studios se connaissent déjà bien, tinyBuild a édité Despot's Game, actuellement en Early Access sur Steam et attendu le 15 septembre prochain en version finale sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Pour en revenir à Bossa Studios, l'équipe a décidé de vendre les licences Surgeon Simulator, Surgeon Simulator VR, Surgeon Simulator 2, I am Fish et I am Bread à tinyBuild, contre trois millions de dollars. Une belle affaire pour l'éditeur, qui rappelle que les franchises de Bossa Studios lui ont rapporté six millions de dollars rien qu'en 2021. Ces licences appartiennent désormais à tinyBuild, et il y a fort à parier que des suites vont voir le jour ces prochaines années. Vous pouvez retrouver Surgeon Simulator: Anniversary Edition à 1,80 € sur Gamesplanet.