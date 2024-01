Bossa Studios (Surgeon Simulator, Lost Skies) démarre très mal l'année avec une mauvaise nouvelle

L'année 2023 aura été marquée par de très nombreux licenciements au sein de l'industrie vidéoludique, avec environ 10 000 personnes renvoyées, mais visiblement, 2024 ne changera pas la tendance. Dès cette semaine, nous apprenons que Bossa Studios vient de licencier près d'un tiers de ses employés, soit 19 personnes.

Le studio anglais, surtout connu pour ses jeux de simulation loufoques comme Surgeon Simulator, I Am Bread ou encore I Am Fish, ne compte désormais que 40 personnes dans ses locaux. Un licenciement qui fait mal, mais qui est justifié par Henrique Olifiers. Le cofondateur s'est exprimé via GamesIndustry.biz en expliquant que la deuxième moitié de l'année 2023 a été marquée par de nombreuses sorties de jeux AAA, faisant de l'ombre aux titres AA ou indépendants. Il rajoute :

En raison de cette situation rarissime, nous avons dû prendre la décision difficile de remodeler le studio pour refléter la position dans laquelle nous nous trouvons à la fin de cette année, en concentrant désormais tous nos efforts sur Lost Skies. Cela signifie que nous nous retrouvons dans la situation déchirante de devoir abandonner environ un tiers du studio, parmi lesquels certains de nos plus proches collègues. Même si nous faisons tout notre possible pour les soutenir, nous apprécierions toute aide que nos pairs du secteur peuvent nous apporter pour faire connaître ces personnes formidables – ou mieux encore, pour les embaucher au sein de votre équipe. Vous aurez du mal à trouver un meilleur professionnel du développement de jeux que l'un de ces Bossians, dont nous nous porterons garants sans hésitation. Nous disons souvent que créer des jeux est difficile, mais rien n'est plus difficile que de laisser partir des gens que vous admirez. En fin de compte, nous avons fait de notre mieux pour éviter de nous retrouver dans cette position, et nous sommes vraiment désolés d'en être arrivés là.

Bossa Studios développe actuellement Lost Skies, édité par Humble Games, qui sera un jeu de survie coopératif jusqu'à six joueurs avec des îles volantes et d'anciennes technologies. Croisons les doigts pour que la situation du studio s'améliore grâce à ce jeu. Vous pouvez également retrouver Surgeon Simulator à 9,19 € sur GOG.com.