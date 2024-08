Lost Skies : première vidéo de gameplay pour le jeu coopératif en monde ouvert de Bossa Studios (Surgeon Simulator)

Bossa Studios, développeur des Surgeon Simulator, I Am Bread et I Am Fish, travaille actuellement sur Lost Skies, un jeu d'aventure et de survie coopératif dans un monde ouvert avec des îles volantes et d'anciennes technologies. Le studio a commencé son année avec des licenciements, mais cela n'a visiblement pas impacté son prochain projet, qui se montre à l'occasion de la gamescom 2024 :

Bossa Studios vient de dévoiler la première bande-annonce de gameplay de Lost Skies, qui donne le vertige. Voici une présentation complète du jeu :

EXPLOREZ UN MONDE ANCIEN PLEIN DE DANGERS ET DE BEAUTÉ Embarquez pour une aventure à travers les vestiges d'anciennes civilisations. Élucidez leur déclin et utilisez leur technologie pour vous aider au fil de votre périple. Explorez un monde ravagé par les tempêtes, admirez des terres reconquises par la nature et affrontez des êtres colossaux qui ont détruit l'humanité. FAÇONNEZ VOTRE VAISSEAU Avec un vaste monde à explorer, vous devrez construire votre propre vaisseau pour naviguer à travers les cieux ouverts. Le système de fabrication de vaisseaux de Lost Skies vous permet de façonner la coque de votre vaisseau et de placer les pièces où vous le souhaitez, en tenant compte de la qualité et du poids des matériaux utilisés. Votre vaisseau n'est pas seulement votre maison, c'est aussi votre vaisseau de guerre que vous emporterez au combat et qui vous permettra de survivre à la météo difficile. VIVEZ UNE LIBERTÉ INÉGALÉE Naviguez à travers les cieux avec un grappin qui suit les lois de la physique. Grimpez, planez et volez en utilisant votre créativité pour naviguer et combattre de façon dynamique. Découvrez un monde où vous pouvez vous rendre à n'importe quel repère à l'horizon. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES Partez à l'aventure dans un vaste monde ouvert d'îles flottant dans le ciel, avec d'impressionnants murs de vent qui divisent le ciel en régions, chacune ayant ses propres ressources et faune à découvrir. Avec de magnifiques vues sur les nuages et une trame sonore empreinte de sérénité, vous pouvez vous reposer pour admirer les paysages ou construire en paix.

Jouez en solo ou jusqu'à 6 joueurs sur des serveurs hébergés, et découvrez un monde en constante expansion grâce à Bossa Games et à la communauté qui ajoutent continuellement de nouvelles îles au jeu.

Chaque île est remplie de combats, de découvertes et de technologies anciennes à déchiffrer, récompensant votre exploration avec des butins et déverrouillant des chemins pour vous aventurer plus profondément dans les îles, où d'autres mystères vous attendent. Affrontez la faune curieuse et hostile qui s'est emparée du monde en l'absence des humains.

Le grappin, le planeur, l'escalade et d'autres options vous permettent d'explorer les îles en profitant pleinement de l'environnement du jeu dans les nuages. Découvrez des cavernes souterraines, atteignez les plus hauts sommets : tout est possible.

Utilisez votre imagination grâce à un système complexe de construction de vaisseau qui permet de façonner chaque facette de votre appareil, de la coque aux canons, en passant par l'aménagement intérieur. Construisez un vaisseau pour vous et votre équipage d'amis, ou construisez chacun votre vaisseau pour former une flotte. Vous et vos amis disposez d'options illimitées pour explorer les cieux.

Le système physique du jeu influe sur tout, du vol du vaisseau aux déplacements du personnage. Choisissez entre un design léger ou lourd, et ressentez-en les effets alors que vous volez vers de nouveaux endroits.

Profitez d'une expérience de survie axée sur l'exploration et la fabrication. Le système de fabrication prend en compte le poids et les propriétés des matériaux pour influencer les caractéristiques des objets fabriqués. Dotez votre vaisseau et votre équipement des bons matériaux pour maximiser leurs performances.

Participez à d’épiques combats navals. Entraînez votre vaisseau dans des batailles intenses et échangez des coups de canon avec les créatures géantes responsables de la fin de l'humanité. Ces combats mettront à l'épreuve vos compétences et technologie accumulées au fil du temps, et vous permettront de voyager jusqu'au bout du monde.

Lost Skies est pour le moment uniquement attendu sur PC, à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver Surgeon Simulator à 9,19 € sur GOG.com.