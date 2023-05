Ultros : un metroidvania psychédélique avec un vaisseau-utérus annoncé sur PS5, PS4 et PC au PlayStation Showcase

Le genre metroidvania a beau dater, il arrive encore régulièrement à être renouvelé par des idées rafraichissantes. Ce sera peut-être bientôt le cas avec Ultros, qui transposera les codes du genre dans un univers de science-fiction psychédélique à la bande-son orchestrée par El Huervo (Hotline Miami).



Le premier jeu de Hadoque proposera une esthétique ultra-colorée, des combats rapprochés violents, un vaisseau géant à la dérive dans l'espace comparé à un utérus géant et une mécanique de retour dans le temps liée à un trou noir qui permettra de revisiter des zones pour débloquer encore plus de capacités.

Vous vous réveillez en rade après le crash apparent de votre vaisseau sur le Sarcophage, un gigantesque utérus cosmique à la dérive dans l'espace qui enferme un être démoniaque immémorial appelé ULTROS. Piégé dans la boucle sans fin d'un trou noir, vous devrez explorer ce lieu et croiser ses hôtes pour comprendre votre rôle...

Briserez-vous ce cycle coûte que coûte ou deviendrez-vous le chaînon entre destruction et renaissance ?

UNE AVENTURE DE SF PSYCHÉDÉLIQUE

ULTROS se déroule dans un monde aux multiples facettes, un vaste environnement extraterrestre grouillant de vie. Véritable lettre d'amour à la science-fiction, ULTROS se démarque par son style visuel excentrique et sa bande-son mystique composée par le visionnaire El Huervo, célèbre pour son travail sur Hotline Miami. ULTROS explore des méta-thèmes tels que la santé mentale, la vie, la mort et les cycles karmiques dans son lore poussé et sa narration environnementale.

UN MONDE DE CONTRASTES

Vivez des combats rapprochés aussi violents qu'intimes contre des entités cosmiques. Ici, la précision fait tout et chaque entaille de votre lame compte. Pourtant, ces combats intenses et fébriles côtoient des moments contemplatifs où vous cultivez la flore du Sarcophage, comme pour l'inviter à vous ouvrir ses tréfonds.

UNE BOUCLE MYSTÉRIEUSE AUX STRATES MULTIPLES

Le monde riche d'ULTROS recèle de nombreux secrets pour ceux qui auront la curiosité – et l'audace – de les dénicher. Une mécanique de boucle unique vous permettra de revenir à des instants clés de l'histoire pour mieux en démêler les secrets, débloquer différentes zones de l'environnement et de nouvelles capacités sur un arbre à branches multiples. Testez et maîtrisez votre propre style de combat tout en explorant le monde d'ULTROS. Chaque boucle vous rapprochera de la vérité...